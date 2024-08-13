علي ربيع يروج لفيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات"

أعلن الفنان علي ربيع عن أحدث أعماله السينمائية بعنوان "الصفا الثانوية بنات"، والذي من المتوقع أن يعرض في الفترة المقبلة، جاء هذا الإعلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث شارك متابعيه صورًا من كواليس الفيلم مع زملائه في العمل، ويستعرض الموجز تفاصيل العمل

الترويج للفيلم الجديد



عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، نشر علي ربيع مجموعة من الصور التي تجمعه مع أبطال فيلم "الصفا الثانوية بنات"، وعلق عليها قائلاً: "الحمد لله ربنا يكرمنا ونقدر نفرحكم، انتظرونا فيلم 'الصفا الثانوية بنات' قريبًا"، هذا الإعلان أثار حماس محبي الفنان، الذين ينتظرون بفارغ الصبر عرضه في دور السينما.

تفاصيل عن فيلم "عالماشي"

على ربيع



يأتي هذا العمل بعد النجاح الذي حققه فيلم "عالماشي"، آخر أعمال علي ربيع السينمائية، والذي عُرض في موسم صيف 2024. يدور الفيلم في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، حيث يجسد علي ربيع دور شاب يُدعى "هادي هادي عبد الهادي"، وهو شخصية كسولة تعمل في مركز اتصالات "كول سنتر". يفاجأ "هادي" بإصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تعرضه للعديد من المواقف والأزمات الكوميدية.

أبطال فيلم "عالماشي"

على ربيع



شارك في بطولة فيلم "عالماشي" مجموعة من نجوم الفن المصري، من بينهم كريم عفيفي، صلاح عبد الله، آية سماحة، انتصار، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد رضوان، وأحمد فهيم. الفيلم من إخراج محمد حمدي الخبيري، الذي نجح في تقديم قصة تجمع بين الكوميديا والفانتازيا بشكل جذاب ومشوق.

على ربيع



بهذا الإعلان عن فيلم "الصفا الثانوية بنات"، يستمر علي ربيع في تقديم أعمال سينمائية تحمل طابعاً كوميدياً مميزاً، يجذب قاعدة جماهيرية واسعة. مع اقتراب موعد عرض الفيلم، يبقى الجمهور في انتظار ما سيقدمه علي ربيع وزملاؤه من أداء وإبداع سينمائي جديد.

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