أسعار الحديد والأسمنت اليوم 13 يوليو 2025..ثبات نسبي قبل موسم البناء

يواصل سوق مواد البناء في مصر حالة الاستقرار النسبي، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 13 يوليو 2025 ثباتًا واضحًا مقارنة بالأيام الماضية، ما يثير اهتمام المقبلين على البناء والمقاولين لمتابعة حركة السوق عن كثب.

وفيما يلي يرصد موقع الموجز احدث أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية:

أسعار الحديد اليوم:

حديد المدينة: 36,000 جنيه للطن

حديد الجارحي: 37,900 جنيه للطن

حديد مصر ستيل: 34,000 جنيه للطن

حديد بشاي: 37,900 جنيه للطن

حديد الكومي: 35,000 جنيه للطن

حديد العشري: 36,200 جنيه للطن

حديد السويس: 37,900 جنيه للطن

حديد المصريين: 37,500 جنيه للطن

حديد العتال: 36,000 جنيه للطن

حديد المعادي: 36,000 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن

أسعار الأسمنت اليوم:

أسمنت حلوان: 3,470 جنيه للطن

أسمنت الفهد: 3,350 جنيه للطن

أسمنت الرمادي: 3,984 جنيه للطن

أسمنت السويدي: 3,650 جنيه للطن

أسمنت السويس: 3,450 جنيه للطن

أسمنت النصر: 3,900 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل: 3,850 جنيه للطن

ويُذكر أن هذه الأسعار قابلة للتغيير حسب المناطق وسوق العرض والطلب، لذا يُنصح بمراجعة أقرب موزع معتمد قبل الشراء.

الحديد والإسمنت : ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد .

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