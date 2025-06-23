من أرض المصنع.. ننشر أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الإثنين

يحرص آلاف المواطنين يوميًا على متابعة أسعار الحديد والإسمنت والجبس، سواء لتشييد أو تجديد منازلهم، بحثًا عن أفضل الأسعار وتجنبًا لاستغلال التجار.

ومع تصاعد أهمية هذه المواد في السوق، نوفر لكم في موقع الموجزجدولًا شاملًا بأسعار مواد البناء ( الحديد والإسمنت والجبس ) للمستهلك في القاهرة، يغطي جميع الشركات، مما يسهل عليكم المقارنة بين الأسعار والاختيار بناءً على السمعة والجودة. جاءت الأسعار كالتالي:

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

حديد عز: 38,500

بيانكو: 37,500

بشاي: 37,900

العتال: 36,000

المعادي: 36,000

الكومي: 35,000

المراكبي: 37,500

عطية: 37,500

العشري: 36,200

المصريين: 37,500

سرحان: 34,500

مصر ستيل: 34,000

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

السويدي: 4,300

المعلم: 4,000

السهم: 4,150

الفهد: 4,050

قنا: 3,650

وادي النيل: 4,100

المخصوص: 4,150

السويس: 4,160

مصر بني سويف: 4,150

النصر: 4,120

سيناء 42.5: 4,130

حلوان: 4,150

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض في مصر ما بين 5100 و4872 جنيهًا.

وسجل أعلى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5100 جنيهًا .

وسجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض نحو 5550 جنيهًا .

وسجل متوسط سعر للأسمنت الأبيض نحو 4872 جنيهًا .

بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر،جاءت كالتالي :

استقرت أسعار الجبس الأبيض في مصر خلال شهر يونيو الجاري، وتراوحت بين 1560 و1447 جنيهًا .

وسجل أعلى سعر للجبس نحو 1560 جنيهًا.

وسجل أدنى سعر للجبس نحو 1300 جنيهًا .

وسجل متوسط سعر الجبس نحو 1447 جنيهًا.

وتتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:

- تكاليف الإنتاج : وتشمل تكاليف التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نظرًا للاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:حيث يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيهًا للحديد، و100 و200 جنيهًا للإسمنت، لتصل إلى المستهلك. وتختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تُطبق الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، مع شرط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، ويتحمل المشتري تكاليف النقل دون إضافة مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والإسمنت والجبس : ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتًا أطول للتص

ماهو الجبس؟

الجبس مادة طبيعية تتكون من ثنائي هيدرات كبريتات الكالسيوم وتظهر كمسحوق أبيض يستخدم في البناء والصناعات. يُستخرج من الأرض ويمكن أن يوجد على السطح، وله أنواع عديدة منها الأحمر والأبيض والرمادي. يتصلب عند خلطه بالماء، ويمكن تشكيله بسهولة. يستخدم الجبس في إخفاء عيوب المباني والديكورات الداخلية، ولكنه قد يتسبب في تشققات إذا لم يتم استخدام إسمنت مقاوم لكبريتات الكالسيوم، يتميز بسرعة الجفاف ويتطلب دقة في العمل.

ما هو الأسمنت الأبيض؟

الأسمنت الأبيض هو نوع من الأسمنت يتميز بلونه الأبيض الطبيعي، ويختلف عن الأسمنت البورتلاندي في تكوينه واستخداماته. يُصنع من مزيج خاص من المواد الأولية مثل الحجر الجيري، الرمل الأبيض، الكاولين، الصلصال الصيني، والجص، مما يمنحه لوناً ناصعاً بفضل انخفاض نسبة الشوائب مثل أكسيد الحديد والمنغنيز.

يتميز الأسمنت الأبيض بصلابته ومتانته العالية مقارنةً بالأسمنت البورتلاندي، مما يجعله مناسباً للأعمال التي تتطلب قوة إضافية، مثل ترميم الشقوق والأعمال الزخرفية. يُستخدم أيضاً في تصنيع البلاط، الخرسانة البيضاء، وفي إنشاء تصاميم معمارية أنيقة.

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