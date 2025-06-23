أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر.. وعيار 21 يسجل 4850 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة، على الرغم من تسجيل سعر الأوقية عالميًا انخفاضًا طفيفًا بالمقارنة بإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، ويأتي هذا التحرك في ظل اضطرابات السوق العالمية، ووسط ترقب المستثمرين لتقلبات سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ويرصد الموجز التفاصيل.

ارتفاع محلي رغم الانخفاض العالمي

سجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، سعرًا بلغ 4850 جنيهًا للجرام في تعاملات اليوم، بزيادة قدرها 20 جنيهًا عن تعاملات أمس الأحد، ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحركات أسعار الذهب عالميًا صباح اليوم، حيث افتتحت الأسواق على صعود بمقدار 12 دولارًا للأوقية، قبل أن تتراجع لاحقًا إلى 3355 دولارًا، مقارنة بـ3368 دولارًا عند الإغلاق السابق.

وبذلك، يكون الذهب قد فقد نحو 12 دولارًا من قيمته منذ نهاية تعاملات الجمعة، بنسبة انخفاض بلغت 0.33%، وهو ما كان من المتوقع أن ينعكس بانخفاض محلي، إلا أن السوق المصرية شهدت زيادات متتالية.

تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي، وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية:

عيار 24: بلغ سعره 5542.75 جنيهًا للجرام

عيار 21: سجل 4850 جنيهًا، مرتفعًا 20 جنيهًا عن أمس.

عيار 18: ارتفع إلى 4157.25 جنيهات

عيار 14: بلغ سعره 3233.25 جنيهًا

الجنيه الذهب: سجل سعرًا قدره 37400 جنيهًا، بناءً على سعر عيار 21، علمًا أن وزنه يعادل 8 جرامات.

ما وراء الارتفاع؟

يرى خبراء السوق أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا رغم تراجعها عالميًا قد يعود إلى تذبذب أسعار صرف الجنيه أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، فضلًا عن زيادة الطلب المحلي على الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم.

كما أن الأسواق المصرية تتأثر بعوامل داخلية مثل حركة العرض والطلب، ومعدلات الشراء بغرض الاستثمار أو الادخار، وهو ما يعزز من اتجاه أسعار المعدن الأصفر للارتفاع حتى في ظل الاستقرار أو التراجع العالمي.

توقعات المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التقلب خلال الأيام القادمة، في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية عالميًا، وتحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويُنصح المواطنين بمتابعة تحديثات الأسعار أولًا بأول قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

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