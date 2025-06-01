أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 1 يونيو 2025 خلال التعاملات المسائية

استقرار سعر الذهب في مصر مع توقف التداولات العالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية المصرية، وذلك بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية وتوقف حركة التداول عالميًا، بالإضافة إلى إجازة الصاغة داخل مصر، ويرصد الموجز تفاصيل واسعار الذهب.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي أحدث أسعار الذهب المسجلة اليوم في الأسواق المحلية (دون مصنعية):

سعر الذهب عيار 24 : 5257.25 جنيهًا

: جنيهًا سعر الذهب عيار 21 : 4600 جنيهًا

: 4600 جنيهًا سعر الذهب عيار 18 : 3942.75 جنيهًا

: جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 36800 ج.م جنيهًا

بيانات أمريكية تؤثر على توقعات الفائدة وأسعار الذهب عالميًا

سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال أبريل، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 2.2%. وقد عزز هذا الانخفاض الطفيف من آمال المستثمرين في أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر المقبل.

وفي السياق ذاته، صرحت ماري دالي، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأن صانعي السياسات لا يزال بإمكانهم خفض الفائدة مرتين هذا العام، لكنها شددت على ضرورة بقاء الأسعار مستقرة مؤقتًا لضمان سير التضخم في الاتجاه الصحيح نحو مستهدف 2%.

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