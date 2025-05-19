انخفاض أسعار الذهب في مصر يقابله تراجع في الإقبال.. السوق في حالة ترقب

شهد سوق الذهب في مصر خلال الأيام الماضية تغيرات واضحة في الأسعار، وسط حالة من الترقب من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء ،وقد أظهرت البيانات المحدثة اليوم انخفاضًا نسبيًا في أسعار مختلف الأعيرة، وهو ما كان من المفترض أن يُنعش حركة الشراء، إلا أن المؤشرات تشير إلى تراجع ملحوظ في الإقبال على المعدن الأصفر.

ويعرض لكم الموجز سعر الذهب مساء يوم الأثنين 19 / 5 / 2025.

تفاصيل الأسعار اليوم

بلغ سعر عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، نحو 5194 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، 4545 جنيهًا للجرام ،أما عيار 18 فقد وصل إلى 3895 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 36,360 جنيهًا.

ورغم هذه التراجعات في الأسعار مقارنة بفترات سابقة، لم ينعكس ذلك بالإيجاب على حجم الطلب، الذي لا يزال يشهد حالة من الهدوء.

تقرير دولي يكشف أسباب التراجع

وبحسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن الطلب على الذهب في مصر شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ويُعزى ذلك إلى تغيرات واضحة في توجهات المستهلكين، الذين باتوا أكثر تحفظًا في قرارات الشراء، سواء بسبب الظروف الاقتصادية أو بسبب ترقبهم لمزيد من الانخفاضات المحتملة في الأسعار.

تغير سلوك المستهلك والمستثمر

العديد من الخبراء أشاروا إلى أن الذهب، رغم كونه ملاذًا آمنًا تقليديًا، لم يعد الخيار الأول لدى شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين الصغار، فمع طرح البنوك المصرية لشهادات ادخار بعوائد مرتفعة، اتجه الكثيرون إلى الاستثمار البنكي بديلًا عن شراء الذهب، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

السوق في حالة ترقب

تمر سوق الذهب حاليًا بحالة من الترقب، مع توقعات متفاوتة بين من يرى أن الأسعار ستشهد مزيدًا من الانخفاض، وبين من يعتقد أن الذهب سيستعيد بريقه قريبًا مع أي توتر اقتصادي أو ارتفاع جديد في معدلات التضخم.

ورغم التراجع في الأسعار، لا تزال حالة الحذر تسيطر على السوق، ما يشير إلى أن قرار الشراء أصبح أكثر تعقيدًا في ظل تغير الأولويات المالية للمستهلكين، وتبدل قواعد الاستثمار في مصر.

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سعر الذهب اليوم الأحد 18-5-2025 بمنتصف التعاملات





