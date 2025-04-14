عاجل.. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر يقفز لمستويات غير مسبوقة

سعرالجنيه الذهب اليوم.. ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، حيث سجل نحو 37,240 جنيهًا، وفق آخر تحديثات صادرة عن منصة آي صاغة، متأثرًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا واستمرار التوترات الاقتصادية بين القوى الكبرى.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير آخر تحديثات لـ سعر الجنيه الذهب اليوم على النحو الآتي:

أسعار الذهب في مصر

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر والتي سجلت مستويات غير مسبوقة في ظل تغيرات سعر الدولار، والتقلبات في الأسواق العالمية، مما يجعل المستثمرين يتجهون نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

تفاوتت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في سوق الصاغة، وجاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 5291 جنيهًا للشراء، و5320 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل الجرام من عيار 22 حوالي 4850 جنيهًا للشراء، و4876.75 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وهو الأكثر مبيعًا في مصر، ووصل إلى 4630 جنيهًا للشراء، و3999 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 3968.5 جنيهًا للشراء، و4028.5 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

وصل سعره إلى 2645.75 جنيهًا للشراء، و2660 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل الجرام من عيار 9 حوالي 1984.25 جنيهًا للشراء، و1995 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الذهب، اليوم الاثنين في مستهل التعاملات إلى 37240 جنيه بزيادة 40 جنيهًا عن تعاملات أمس الأحد.

سعر مصنعية الذهب في مصر

تختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة حسب العيار والموقع، ويتراوح متوسطها بين 30 إلى 65 جنيهًا. وعند احتساب سعر الذهب بالمصنعية والدمغة، يتم إضافة حوالي 100 إلى 150 جنيهًا على سعر الجرام حسب الاتفاق مع التاجر.

أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب

أرجع التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة الزيادة إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن فرضت الصين رسومًا جمركية على الواردات الأمريكية بنسبة 125%، وأدى ذلك إلى تحويل الاستثمارات من الأصول عالية المخاطر إلى الذهب كملاذ آمن.

توقعات أسعار الذهب عالميًا

توقعت الشعبة استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، خاصة بعد أن تجاوز سعر الأونصة 3,200 دولار، كما أشارت إلى أن البنوك المركزية وطلب المستثمرين قد يدفعان الذهب نحو 3,500 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، في ظل غياب حلول جذرية للأزمات التجارية.

كما أكدت الشعبة أن البيانات الأمريكية الضعيفة بشأن التضخم دفعت لتوقعات بخفض أسعار الفائدة في يونيو، مما عزز من جاذبية الذهب، وقد تجاوزت التدفقات الاستثمارية في صناديق الذهب 21 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025.

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