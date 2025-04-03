كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc؟.. تفاصيل

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc.. سجل ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 إبريل 2025، متأثرًا بصعود أسعار الذهب عالميًا وتقلبات السوق المحلية.

ويأتي ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc وسط زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مما انعكس على أسعار المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات الذهبية داخل الأسواق المصرية.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc

ويعتمد سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc على السعر العالمي للأونصة، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية، مما يجعله عرضة للتغيرات على مدار اليوم.

كما تؤثر تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري على أسعار الذهب بشكل عام، حيث يرتبط المعدن الأصفر ارتباطًا وثيقًا بقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc

ويعد سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc من الخيارات الاستثمارية المفضلة لدى الكثير من المدخرين، نظرًا لكونه وسيلة آمنة للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال، خاصة في أوقات التضخم وعدم استقرار الأسواق المالية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 btc بعد ارتفاعه بختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 إبريل 2025 والذي جاء على النحو التالي:

أسعار السبائك الذهبية

سبيكة ذهب عيار 24 (BTC) – 1 جرام: 5610 ج.م

سبيكة ذهب عيار 24 (BTC) – 5 جرام: 27445 ج.م

جنيه الذهب: 35440 ج.م بيع – 35280 ج.م شراء

نصف جنيه ذهب عيار 21 (Lazurde): 20460 ج.م

جنيه ذهب عيار 21 (Lazurde): 39635 ج.م

نصف جنيه ذهب عيار 21 (BTC): 19090 ج.م

أسعار المصوغات الذهبية

خاتم ذهب عيار 18 (Lazurde): 24675 ج.م

كوليه ذهب عيار 18: 8050 ج.م

أسعار الذهب عالميًا

وصلت أوقية الذهب نحو 3119.86 $ بيع – 3119.57 $ شراء (-2.25 انخفاض)

أما أسعار الذهب المحلية فقد جاءت كالتالي:

أسعار الذهب المحلية

سعر جرام الذهب عيار 24: 5062.75 ج.م بيع – 5040 ج.م شراء

سعر جرام الذهب عيار 22: 4641 ج.م بيع – 4620 ج.م شراء

سعر جرام الذهب عيار 21: 4430 ج.م بيع – 4410 ج.م شراء

سعر جرام الذهب عيار 18: 3797.25 ج.م بيع – 3780 ج.م شراء

سعر جرام الذهب عيار 14: 2953.25 ج.م بيع – 2940 ج.م شراء

سعر جرام الذهب عيار 12: 2531.5 ج.م بيع – 2520 ج.م شراء

سعر جرام الذهب عيار 9: 1898.5 ج.م بيع – 1890 ج.م شراء

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