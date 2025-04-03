ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 3-4-2025 داخل محلات الصاغه

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، 3 أبريل 2025، ارتفاعاً مع منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث للأسعار، لتصعد جميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري بحوالي 10 جنيهات فقط ، ويعرض الموجز أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب وبيع الأعيرة المختلفة على النحو التالى:

عيار 24: سجل سعر البيع 5051.5 ج.م ، وسعر الشراء ، وبلغ 5028.5 جنيها للجرام

عيار 22 : بلغ سعر البيع

4630.5 ج.م بينما سعر الشراء 4609.5 جنيهًا للجرام.

عيار 21: هبوط 4420 ج.م بيع وسعر الشراء 4400 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل

3788.5 جنيه للجرام للبيع وسجل سعر الشراء 3771.5

عيار 14: بلغ سعر البيع 2946.75

بينما بلغ سعر الشراء

2933.25 جنيها للجرام

عيار 12 : بلغ سعر البيع

2525.75 بينما بلغ سعر الشراء 2514.25 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب البيع 35360 بينما وصل سعر الشراء إلى 35200 جنيها للجرام

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب أي تحركات جديدة بعد آخر صعود لها بنحو 26 دولارًا، لتسجل الأونصة نحو 3084 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب اليوم

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى Lazurde

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردي إيجيبت LAZURDE

بأفضل جودة وافضل سعر بخصم مميز جداً من آى صاغة ، والسعر الآن: 39590 جنيه.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE السعر الآن: 20440 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام

يتم رد 26 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف

وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 16 جنية من المصنعية فقط بدون الدمغة ، والسعر الآن: 27415 جنيه

سعر جرام الذهب في مصر

يُذكر أن الأسعار المذكورة تختلف من محل إلى آخر، حيث يخصم التجار نسبة تتراوح بين 1% و2% من سعر البيع المعلن ، كما أن السوق حاليًا يشهد اضراب في حركة البيع بسبب التغيرات المستمرة فى الأسعار، ومن المتوقع أن تتغير الأسعار عند بشكل مستمر على مدار الساعة

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الخميس 3 أبريل 2025 نحو 3084 دولارًا للأوقية، حيث شهد السوق العالمي استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار مصنعية الذهب

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية بناءً على المحل والموقع الجغرافي، حيث تتراوح عادة بين 5% و10% من سعر الجرام حسب التصميم وتكلفة القطعة ، والمحلات في المناطق الراقية تشهد عادةً زيادات أعلى في المصنعية مقارنة بالمناطق.

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