أسعار الذهب اليوم الإثنين في أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

شهدت أسعار الذهب في إول أيام عيد الفطر 2025 استقرارًا جديدًا اليوم الإثنين 31 مارس 2025، بعد أن سجلت مستويات قياسية في ختام تعاملات السبت الماضي.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن أسعار الذهب في مصر في أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.

أسعار الذهب

أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر

ارتفعت أسعار الذهب ويصل سعر الجرام عيار 21 إلى 4385 جنيهًا، بزيادة قدرها 65 جنيهًا، دون احتساب المصنعية ورصدت هذه الأسعار في أول أيام عيد الفطر 2025.

أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب في مصر عيار 24 أعلى مستوى له عند 5011 جنيهًا، بينما بلغ سعر الذهب عالميًا في العقود الفورية 3084.03 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم

وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 14 2923 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 3758 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 4385 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 5011 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 35080 جنيهًا

أسعار الذهب

المصنعية وسعر الذهب عالميا

تتراوح تكلفة المصنعية في أسعار الذهب عالميا ما بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام، بينما بلغت العقود الآجلة للذهب عالميًا 3126.80 دولارًا للأوقية.

هل سيستمر ارتفاع الذهب؟

يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3,500 دولار خلال عام 2026، ثم يرتفع إلى 4,000 دولار في عام 2027، ويحقق 4,300 دولار في نفس العام.

ويتقدم سعر الذهب لاحقا إلى 4,800 دولار في عام 2029، ويصل أخيرًا إلى 5,000 دولار في عام 2030.

كم سعر الذهب اليوم في السوق السوداء؟

يصل سعر غلذهب في السوق السوداء اليوم في أول أيام العيد كالتالي:

ذهب عيار 21 الشراء 4390 جنيه

والبيع 4370 جنيه

والبيع 4370 جنيه ذهب عيار 18 الشراء: 3763 جنيه

والبيع 3746 جنيه

والبيع 3746 جنيه ذهب عيار 12 الشراء 2508 جنيه

والبيع 2497 جنيه

والبيع 2497 جنيه أونصة الذهب الشراء 156046 جنيه

والبيع 155331 جنيه.

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