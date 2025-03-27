ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل 4278 جنيهًا

زيادة جديدة في أسعار الذهب بالسوق المحلي.. سجلت أسعار الذهب في مصراليوم الخميس 27 مارس 2025 ارتفاعًا جديدًا، مدعومًا بصعود أسعار الأوقية في بورصة المعادن العالمية، ويأتي ذلك وسط حالة من الاستقرار في الطلب مع توافر المعروض من المعدن الأصفر في الأسواق المحلية، ويرصد الموجز تفاصيل واسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 24 يتخطى 4889 جنيهًا

شهد سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر، زيادة ملحوظة ليصل إلى 4889 جنيهًا للجرام الواحد، متأثرًا بالتحركات العالمية لأسعار المعدن النفيس.

عيار الذهب 21 يسجل 4278 جنيهًا

واصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا ومبيعًا في مصر، ارتفاعه ليصل إلى 4278 جنيهًا للجرام، بزيادة قدرها 21 جنيهًا مقارنة بأسعار منتصف التعاملات التي سجلت 4275 جنيهًا، وذلك قبل إضافة المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر.

ارتفاع سعر الذهب عيار 18 إلى 3667 جنيهًا

سجل الذهب عيار 18، والذي يُفضَّل في مناطق الوجه البحري، سعر 3667 جنيهًا للجرام، مستفيدًا من التحركات العالمية للأونصة التي أثرت بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

سعر الجنيه الذهب يتجاوز 34 ألف جنيه

ارتفع سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي ليصل إلى 34224 جنيهًا، محققًا زيادة قدرها 24 جنيهًا مقارنة بالأسعار السابقة، يُذكر أن الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21، وهو الخيار الأكثر شعبية بين المدخرين والمستثمرين في مصر.

سعر كيلو الذهب يقترب من 4.9 مليون جنيه

سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 4.889 مليون جنيه، متأثرًا بالزيادة المستمرة في أسعار الذهب عالميًا، حيث يبلغ وزن الكيلو 1000 جرام من العيار الأعلى نقاءً.

الذهب عالميًا يتجاوز 3018 دولارًا للأوقية

شهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الأسبوعية، ليصل سعر الأوقية إلى 3018 دولارًا، ما انعكس على أسعار السوق المحلية في مصر.

اتجاهات السوق وتأثيرها على الأسعار

تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب محليًا، حيث تتأثر بشكل رئيسي بحركة الأوقية عالميًا وقوى العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، وينصح خبراء الذهب بمتابعة التغيرات اليومية للأسعار قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.

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