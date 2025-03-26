عاجل.. هبوط سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الصاغة
سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025, ليسجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,275 جنيهًا للبيع و4,255 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب والسبائك اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 26 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4,885.75 جنيهًا للبيع و4,862.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا 5.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 22 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,478.5 جنيهًا للبيع و4,457.5 جنيهًا للشراء، متراجعًا 5.25 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
سعر الذهب عيار 21 اليوم
سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,275 جنيهًا للبيع و4,255 جنيهًا للشراء، منخفضًا 5 جنيهات.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3,664.25 جنيهًا للبيع و3,647.25 جنيهًا للشراء، بانخفاض 4.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 14 اليوم
انخفض سعر الذهب عيار 14 ليسجّل 2,850 جنيهًا للبيع و2,836.75 جنيهًا للشراء، متراجعًا 3.25 جنيهات.
سعر الذهب عيار 12 اليوم
سجّل سعر الذهب عيار 12 نحو 2,442.75 جنيهًا للبيع و2,431.5 جنيهًا للشراء، بانخفاض 2.75 جنيهات.
سعر الذهب عيار 9 اليوم
هبط سعر الذهب عيار 9 إلى 1,832.25 جنيهًا للبيع و1,823.5 جنيهًا للشراء، متراجعًا 2.25 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب 34,200 جنيهًا للبيع و34,040 جنيهًا للشراء، منخفضًا 40 جنيهًا.
سعر أوقية الذهب اليوم
تراجع سعر أوقية الذهب إلى 3,026.58 دولار للبيع و3,026.29 دولار للشراء، بانخفاض 0.5 دولار.
أسعار سبائك الذهب اليوم
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,045 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,510 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 24,855 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 49,700 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 77,265 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 99,360 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب أونصة: 154,445 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 248,200 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 496,300 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,236,375 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,472,000 جنيه
- سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,942,000 جنيه
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