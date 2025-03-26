عاجل.. هبوط سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الصاغة

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025, ليسجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,275 جنيهًا للبيع و4,255 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 26 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4,885.75 جنيهًا للبيع و4,862.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,478.5 جنيهًا للبيع و4,457.5 جنيهًا للشراء، متراجعًا 5.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,275 جنيهًا للبيع و4,255 جنيهًا للشراء، منخفضًا 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3,664.25 جنيهًا للبيع و3,647.25 جنيهًا للشراء، بانخفاض 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 ليسجّل 2,850 جنيهًا للبيع و2,836.75 جنيهًا للشراء، متراجعًا 3.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 12 نحو 2,442.75 جنيهًا للبيع و2,431.5 جنيهًا للشراء، بانخفاض 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 9 إلى 1,832.25 جنيهًا للبيع و1,823.5 جنيهًا للشراء، متراجعًا 2.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 34,200 جنيهًا للبيع و34,040 جنيهًا للشراء، منخفضًا 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

تراجع سعر أوقية الذهب إلى 3,026.58 دولار للبيع و3,026.29 دولار للشراء، بانخفاض 0.5 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,045 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,510 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 24,855 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 49,700 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 77,265 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 99,360 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب أونصة: 154,445 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: 248,200 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 496,300 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1,236,375 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,472,000 جنيه

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,942,000 جنيه

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