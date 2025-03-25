سعر الذهب اليوم الإثنين 24 مارس 2025 في مصر.. استقرار محلي

يشهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية رغم الانخفاض الطفيف في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر. يأتي هذا التراجع العالمي في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي لمستويات قياسية، مما يؤثر على شهية المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن.

وفي هذا التقرير المفصل من «الموجز»، نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية، إلى جانب أسعار الأوقية عالميًا، وأسباب الانخفاض في السوق الدولية.

سعر الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية)

1- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم:

سجل سعر الذهب عيار 24، الأعلى جودة بين الأعيرة، نحو 4891.43 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار مفضلاً لدى البعض رغم ارتفاع سعره نظرًا لنقائه.

2- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم:

عيار 21 هو الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، وخاصة في الوجه البحري والصعيد، وبلغ اليوم سعره 4280 جنيهًا للجرام.

3- سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم:

سجل عيار 18 حوالي 3668.57 جنيهًا للجرام، ويُقبل عليه شريحة كبيرة من الشباب بسبب تنوع تصميماته وانخفاض سعره مقارنة بالأعيرة الأخرى.

4- سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2853 جنيهًا، وهو الأقل انتشارًا واستخدامًا في مصر، ويُفضل عادةً في بعض المصوغات البسيطة.

5- سعر الجنيه الذهب اليوم:

وصل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى حوالي 34240 جنيهًا دون حساب المصنعية أو الضرائب.

ملاحظات مهمة عند شراء الذهب

جميع الأسعار المعلنة بدون مصنعية، حيث تختلف المصنعية من محل لآخر، وتبدأ من 60 جنيهًا وتصل حتى 180 جنيهًا للجرام حسب نوع المشغولات الذهبية.

الأسعار قابلة للتغير عدة مرات يوميًا حسب حركة السوق المحلية وسعر الدولار الأمريكي عالميًا.

نصيحة للمستهلك: قارن الأسعار من أكثر من تاجر، واطلع دائمًا على سعر الدولار لأن له تأثير مباشر على سعر الذهب في السوق المصري.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين بنسبة 0.4% لتسجل 3010.33 دولار للأوقية في المعاملات الفورية. بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 3015.50 دولار.

وسجلت أوقية الذهب عالميًا سعر 3024 دولارًا في آخر تحديث.

أسباب تراجع أسعار الذهب عالميًا

يعود هذا الانخفاض إلى صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له منذ أسبوعين، مما يقلل من إقبال المستثمرين على شراء الذهب. كما تلقي السياسة الحذرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين بظلالها على أسواق المعادن.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

مع اقتراب عيد الفطر وزيادة إقبال المواطنين على شراء الذهب كهدايا ومناسبات خاصة، من المتوقع حدوث تحركات في الأسعار المحلية. وفي الوقت نفسه، تبقى أعين المستثمرين على تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة الأمريكية التي تتحكم بشكل مباشر في اتجاه الذهب عالميًا.

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