سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 22-3-2025.. الجرام بكام؟

سعر الذهب والسبائك اليوم.. كشفت منصة “آي صاغة” عن تحديث سعر الذهب والسبائك, والذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم السبت 22 مارس 2025, ليسجل جرام الذهب عيار 21 إلى 4,305 جنيهات للبيع و4,280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 22 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4,891.5 جنيهًا للبيع و4,868.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,483.75 جنيهًا للبيع و4,462.75 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 5.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,280 جنيهًا للبيع و4,260 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 3,668.5 جنيهًا للبيع و3,651.5 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,853.25 جنيهًا للبيع و2,840 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2,445.75 جنيهًا للبيع و2,434.25 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 9 حوالي 1,834.25 جنيهًا للبيع و1,825.75 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 2.25 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 34,240 جنيهًا للبيع و34,080 جنيهًا للشراء، مرتفعًا 40 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام نحو 5,045 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام حوالي 12,510 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات إلى 24,855 جنيهًا.

حقق سعر سبيكة الذهب 10 جرامات نحو 49,700 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب نصف أونصة حوالي 77,265 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا نحو 99,360 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب أونصة إلى 154,445 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا حوالي 248,200 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام نحو 496,300 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا حوالي 1,236,375 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب 500 جرام إلى 2,472,000 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 1000 جرام نحو 4,942,000 جنيهًا.

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أسعار الذهب في مصر تسجل أرقامًا قياسية اليوم الخميس 20 مارس