أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22 مارس 2025 .. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الجمعة 22 مارس 2025 حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الدولار في البنوك، وجاءت أسعار الذهب وفقاً لآخر تحديث على النحو التالي:

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 22 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: سجل سعر الشراء 4,889 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 4,866 جنيهًا.

عيار 22: سجل سعر الشراء 4,482 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 4,461 جنيهًا.

عيار 21: سجل سعر الشراء 4,278 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 4,258 جنيهًا.

عيار 18: سجل سعر الشراء 3,667 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 3,650 جنيهًا.

عيار 14: سجل سعر الشراء 2,852 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 2,838 جنيهًا.

الجنيه الذهب: سجل سعر الشراء 34,224 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 34,204 جنيهًا.

سعر الأونصة: سجل سعر الشراء 3,019 دولارًا، بينما بلغ سعر البيع 3,018.5 دولارًا.

تفاصيل حركة أسعار الذهب

انخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 0.5% ليصل إلى 3019 دولار للأونصة، بعدما افتتح تداولات اليوم عند 3045 دولار للأونصة، ويتداول حاليًا عند 3030 دولار للأونصة.

ومع ذلك، يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.6%، مستفيدًا من تسجيله لأعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع عند 3057 دولار للأونصة.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 5,060 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 12,550 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 5 جرام: 24,940 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 10 جرام: 49,870 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب نصف أونصة: 77,530 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرام: 99,700 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب أونصة: 154,970 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 50 جرام: 249,050 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 498,000 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 250 جرام: 1,240,625 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 500 جرام: 2,480,500 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام: 4,959,000 جنيهًا

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