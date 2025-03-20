عاجل| هبوط سعر الذهب اليوم الخميس 20-3-2025.. صدمة في عيار 21

سعر الذهب اليوم.. هبط سعر الذهب بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم الخميس 20 مارس 2025, ليبلغ عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4,280 جنيهًا للبيع و4,260 جنيهًا للشراء، متراجعًا 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب اليوم الخميس 20 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب.



سعر الذهب عيار 24 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4,891.5 جنيهًا للبيع و4,868.5 جنيهًا للشراء، منخفضًا 11.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 22 إلى 4,483.75 جنيهًا للبيع و4,462.75 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا بقيمة 10.5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4,280 جنيهًا للبيع و4,260 جنيهًا للشراء، متراجعًا 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,668.5 جنيهًا للبيع و3,651.5 جنيهًا للشراء، بانخفاض 8.5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2,853.25 جنيهًا للبيع و2,840 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا قدره 6.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 12 إلى 2,445.75 جنيهًا للبيع و2,434.25 جنيهًا للشراء، منخفضًا 5.75 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 9 إلى 1,834.25 جنيهًا للبيع و1,825.75 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا 4.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 34,240 جنيهًا للبيع و34,080 جنيهًا للشراء، متراجعًا 80 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 3,033.05 دولارًا للبيع و3,032.76 دولارًا للشراء، محققًا زيادة طفيفة قدرها 0.75 دولارًا.

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