عاجل| ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-3-2025 في الصاغة

سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب حالة من الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، ليسجل عيار 21 إلى 4,265 جنيهًا للبيع و4,240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4,874.25 جنيهًا للبيع و4,845.75 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 4,468 جنيهًا للبيع و4,442 جنيهًا للشراء، محققًا ارتفاعًا بقيمة 5.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4,265 جنيهًا للبيع و4,240 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,655.75 جنيهًا للبيع و3,634.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2,843.25 جنيهًا للبيع و2,826.75 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2,437.25 جنيهًا للبيع و2,422.75 جنيهًا للشراء، محققًا ارتفاعًا بقيمة 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1,827.75 جنيهًا للبيع و1,817.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 2.25 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 34,120 جنيهًا للبيع و33,920 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

صعدت أوقية الذهب إلى 3,026.25 دولارًا للبيع و3,025.96 دولارًا للشراء، بارتفاع طفيف بلغ 0.5 دولارًا.

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