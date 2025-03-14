الحق اشتري.. تراجع ملحوظ في أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا مع تسجيل تراجع طفيف في بعض الفئات، ما يعكس حالة الهدوء النسبي في السوق المحلية بالتزامن مع استقرار الأسعار العالمية، ويأتي هذا التراجع المحدود وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين في أسواق الذهب لحركة الأسعار في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار سبائك الذهب الصغيرة

سجلت أسعار السبائك الصغيرة تراجعًا طفيفًا في بعض الفئات، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب بوزن 0.25 جرام عيار 24 نحو 1,399 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق البالغ 1,410 جنيهات.

كما تراجعت سبيكة الذهب نصف جرام إلى 2,589 جنيهًا بدلًا من 2,600 جنيه. كذلك انخفض سعر سبيكة الذهب بوزن 1 جرام إلى 4,926 جنيهًا بعدما كانت تُباع بـ4,934 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب المتوسطة

وفيما يخص السبائك المتوسطة، شهدت سبيكة الذهب بوزن 2.5 جرام تراجعًا طفيفًا إلى 12,135 جنيهًا، بينما سجلت سبيكة الذهب بوزن 5 جرامات سعرًا قدره 24,119 جنيهًا. أما سبيكة الذهب بوزن 10 جرامات فقد سجلت 48,228 جنيهًا، ما يعكس انخفاضًا بسيطًا مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار سبائك الذهب الكبيرة

لم تختلف كثيرًا أسعار سبائك الذهب الكبيرة عن المستويات التي سجلتها في الأيام الماضية، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب بوزن 100 جرام نحو 481,605 جنيهات، فيما سجلت سبيكة الذهب بوزن 250 جرامًا سعر 1,196,975 جنيهًا. أما سبيكة الذهب بوزن 1 كيلوجرام فقد بلغت 4,783,300 جنيهًا، ما يشير إلى تراجع طفيف مقارنة بالسعر السابق الذي كان يبلغ 4,784,050 جنيهًا.

توقعات السوق ونصائح للمستثمرين

يرجع هذا الاستقرار النسبي في أسعار الذهب إلى توازن قوى العرض والطلب في السوق المحلية بالتزامن مع استقرار الدولار عالميًا وتحسن بعض مؤشرات الاقتصاد العالمي. وينصح خبراء الاستثمار الراغبين في اقتناء الذهب بمتابعة السوق بدقة وتحديد الوقت المناسب للشراء أو البيع، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث تقلبات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تظل السبائك الذهبية بمختلف أوزانها خيارًا آمنًا للمستثمرين والمدخرين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، ما يجعل الاستثمار في الذهب أحد أفضل وسائل التحوط ضد تراجع قيمة العملات والأزمات الاقتصادية.

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