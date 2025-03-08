عاجل| تراجع سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 8-3-2025 في الصاغة

سعر الذهب والسبائك اليوم.. أعلنت منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب عن سعر الذهب والسبائك, الذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم السبت 8 مارس 2025.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 8 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,714.25 جنيهًا للبيع و4,691.50 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 5.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,321.50 جنيهًا للبيع و4,300.50 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5.25 جنيهًا.

سعر السبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,125 جنيهًا للبيع و4,105 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,535.75 جنيهًا للبيع و3,518.50 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 2,750 جنيهًا للبيع و2,736.75 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 3.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2,357.25 جنيهًا للبيع و2,345.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 2.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 9 حوالي 1,767.75 جنيهًا للبيع و1,759.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 2.25 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 33,000 جنيهًا للبيع و32,840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهًا.

سعر الأوقية الذهب عالميًا

بلغ سعر الأوقية عالميًا 2,909.65 دولارًا للبيع و2,909.22 دولارًا للشراء، بانخفاض قدره 2.5 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 4,865 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,065 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات: 23,970 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات: 47,930 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب نصف أونصة (15.55 جرامًا): 74,515 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 20 جرامًا: 95,820 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب أونصة (31.1 جرامًا): 148,940 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 50 جرامًا: 239,350 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 478,600 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 250 جرامًا: 1,192,125 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 500 جرام: 2,383,500 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,765,000 جنيهًا

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