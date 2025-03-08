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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

عاجل| تراجع سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 8-3-2025 في الصاغة

سعر الذهب والسبائك
سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب والسبائك اليوم.. أعلنت منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب عن سعر الذهب والسبائك, الذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم السبت 8 مارس 2025.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 8 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

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أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8 مارس 2025

أسعار الذهب لحظة بلحظة.. عيار 21 الآن يسجل رقم مفاجئ بعد الانخفاض

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,714.25 جنيهًا للبيع و4,691.50 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 5.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,321.50 جنيهًا للبيع و4,300.50 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5.25 جنيهًا.

سعر السبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,125 جنيهًا للبيع و4,105 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,535.75 جنيهًا للبيع و3,518.50 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 2,750 جنيهًا للبيع و2,736.75 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 3.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2,357.25 جنيهًا للبيع و2,345.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 2.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 9 حوالي 1,767.75 جنيهًا للبيع و1,759.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 2.25 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 33,000 جنيهًا للبيع و32,840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهًا.

سعر الأوقية الذهب عالميًا

بلغ سعر الأوقية عالميًا 2,909.65 دولارًا للبيع و2,909.22 دولارًا للشراء، بانخفاض قدره 2.5 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

  • سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 4,865 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,065 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 5 جرامات: 23,970 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 10 جرامات: 47,930 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب نصف أونصة (15.55 جرامًا): 74,515 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 20 جرامًا: 95,820 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب أونصة (31.1 جرامًا): 148,940 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 50 جرامًا: 239,350 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 478,600 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 250 جرامًا: 1,192,125 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 500 جرام: 2,383,500 جنيهًا
  • سعر سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,765,000 جنيهًا

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