أسعار الذهب لحظة بلحظة في مصر خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 مارس 2025 ارتفاعًا خلال التعاملات المسائية، ويرصد الموجز أسعار الذهب كالتالي:

عيار 24: 4714.25 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4130 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا في السوق المصرية).

عيار 18: 3535.75 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 2750 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 33,040 جنيهًا، دون احتساب أي رسوم إضافية.



العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

يتأثر سعر الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل، أبرزها:

استمرار التقلبات العالمية في أسعار الذهب، نتيجة البيانات الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على قرارات المستثمرين.

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما يضغط على أسعار الذهب محليًا.

زيادة الطلب على المعدن النفيس في الأسواق المحلية، خاصة مع حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

اسعار الذهب اليوم



التوقعات الفنية لأسعار الذهب

إذا استطاع الذهب عيار 21 الإغلاق فوق مستوى 4130 جنيهًا، فقد يفتح ذلك المجال لموجة صعودية جديدة قد تستهدف مستوى 4175 جنيهًا خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، ارتفع الذهب خلال تداولات اليوم مع ترقب الأسواق لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي، وهو ما قد يؤثر على توجهات المستثمرين.

يتم تداول الذهب حاليًا تحت مستوى المقاومة 2930 دولارًا للأونصة، وفي حال اختراقه قد نشهد ارتفاعًا إلى مستويات 2950 – 2960 دولارًا للأونصة.

في حال فشل السعر في تجاوز هذا المستوى، قد يعود لاختبار مناطق الدعم بين 2890 – 2900 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اليوم



الاتجاه العام لأسعار الذهب في مصر

يبقى الذهب في مصر ضمن نطاق صاعد متذبذب، حيث يعتمد اتجاهه المستقبلي على العوامل الاقتصادية العالمية، خاصة أسعار الدولار وتوجهات البنوك المركزية، إضافةً إلى مستوى الطلب المحلي على المعدن النفيس.

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