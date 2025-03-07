ارتفاع جديد في أسعار الذهب بأسواق الصاغة اليوم الجمعة 7 مارس 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن منصة "آي صاغة"، ليسجل المعدن الأصفر صعودًا ملحوظًا وسط حركة متباينة في الأسواق العالمية، ونسرد لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 سجل 4720 جنيهًا للبيع و4697.25 جنيهًا للشراء بزيادة 5.75 جنيهًا

عيار 22 سجل 4326.75 جنيهًا للبيع و4305.75 جنيهًا للشراء بزيادة 5.25 جنيهًا

عيار 21 سجل 4130 جنيهًا للبيع و4110 جنيهًا للشراء بزيادة 5 جنيهات

عيار 18 سجل 3540 جنيهًا للبيع و3522.75 جنيهًا للشراء بزيادة 4.25 جنيهًا

عيار 14 سجل 2753.25 جنيهًا للبيع و2740 جنيهًا للشراء بزيادة 3.25 جنيهًا

عيار 12 سجل 2360 جنيهًا للبيع و2348.5 جنيهًا للشراء بزيادة 2.75 جنيهًا

عيار 9 سجل 1770 جنيهًا للبيع و1761.5 جنيهًا للشراء بزيادة 2.25 جنيهًا

أسعار الجنيهات والمشغولات الذهبية

جنيه الذهب سجل 33040 جنيهًا للبيع و32880 جنيهًا للشراء بزيادة 40 جنيهًا

نصف جنيه ذهب لازوردي عيار 21 سجل 19175 جنيهًا

نصف جنيه ذهب BTC عيار 21 سجل 17805 جنيهًا

جنيه ذهب لازوردي عيار 21 سجل 37065 جنيهًا

سبيكة ذهب BTC عيار 24 - 31.1 جرام سجلت 25615 جنيهًا

سبيكة ذهب BTC عيار 24 - 5 جرامات سجلت 5245 جنيهًا

كوليه ذهب عيار 18 سجل 7565 جنيهًا

خاتم ذهب لازوردي عيار 18 سجل 23075 جنيهًا

أسعار الفضة اليوم

الفضة عيار 925 سجلت 42 جنيهًا للجرام

سبيكة فضة عيار 999 من G M سجلت 365 جنيهًا

السعر العالمي للذهب

أوقية الذهب سجلت 2918.82 دولارًا للبيع و2918.53 دولارًا للشراء بتراجع 0.25 دولارًا

وتواصل أسعار الذهب تحركاتها بين الصعود والهبوط تأثرًا بعوامل الاقتصاد العالمي، مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات تؤثر على اتجاهات المعدن النفيس في الأسواق المحلية والدولية.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 4,870 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,080 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 5 جرام: 23,995 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 10 جرام: 47,980 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب نصف أونصة: 74,590 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 20 جرام: 95,920 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب أونصة: 149,095 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 50 جرام: 239,600 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 479,100 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 250 جرام: 1,193,375 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 500 جرام: 2,386,000 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,770,000 جنيهًا

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