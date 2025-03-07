ارتفاع جديد في أسعار الذهب بأسواق الصاغة اليوم الجمعة 7 مارس 2025
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن منصة "آي صاغة"، ليسجل المعدن الأصفر صعودًا ملحوظًا وسط حركة متباينة في الأسواق العالمية، ونسرد لكم التفاصيل عبر الموجز.
أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24 سجل 4720 جنيهًا للبيع و4697.25 جنيهًا للشراء بزيادة 5.75 جنيهًا
- عيار 22 سجل 4326.75 جنيهًا للبيع و4305.75 جنيهًا للشراء بزيادة 5.25 جنيهًا
- عيار 21 سجل 4130 جنيهًا للبيع و4110 جنيهًا للشراء بزيادة 5 جنيهات
- عيار 18 سجل 3540 جنيهًا للبيع و3522.75 جنيهًا للشراء بزيادة 4.25 جنيهًا
- عيار 14 سجل 2753.25 جنيهًا للبيع و2740 جنيهًا للشراء بزيادة 3.25 جنيهًا
- عيار 12 سجل 2360 جنيهًا للبيع و2348.5 جنيهًا للشراء بزيادة 2.75 جنيهًا
- عيار 9 سجل 1770 جنيهًا للبيع و1761.5 جنيهًا للشراء بزيادة 2.25 جنيهًا
أسعار الجنيهات والمشغولات الذهبية
- جنيه الذهب سجل 33040 جنيهًا للبيع و32880 جنيهًا للشراء بزيادة 40 جنيهًا
- نصف جنيه ذهب لازوردي عيار 21 سجل 19175 جنيهًا
- نصف جنيه ذهب BTC عيار 21 سجل 17805 جنيهًا
- جنيه ذهب لازوردي عيار 21 سجل 37065 جنيهًا
- سبيكة ذهب BTC عيار 24 - 31.1 جرام سجلت 25615 جنيهًا
- سبيكة ذهب BTC عيار 24 - 5 جرامات سجلت 5245 جنيهًا
- كوليه ذهب عيار 18 سجل 7565 جنيهًا
- خاتم ذهب لازوردي عيار 18 سجل 23075 جنيهًا
أسعار الفضة اليوم
- الفضة عيار 925 سجلت 42 جنيهًا للجرام
- سبيكة فضة عيار 999 من G M سجلت 365 جنيهًا
السعر العالمي للذهب
- أوقية الذهب سجلت 2918.82 دولارًا للبيع و2918.53 دولارًا للشراء بتراجع 0.25 دولارًا
وتواصل أسعار الذهب تحركاتها بين الصعود والهبوط تأثرًا بعوامل الاقتصاد العالمي، مع ترقب المستثمرين لأي مستجدات تؤثر على اتجاهات المعدن النفيس في الأسواق المحلية والدولية.
أسعار سبائك الذهب اليوم
- سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 4,870 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,080 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 5 جرام: 23,995 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 10 جرام: 47,980 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب نصف أونصة: 74,590 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 20 جرام: 95,920 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب أونصة: 149,095 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 50 جرام: 239,600 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 479,100 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 250 جرام: 1,193,375 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 500 جرام: 2,386,000 جنيهًا
- سعر سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,770,000 جنيهًا
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