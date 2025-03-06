عاجل .. هبوط سعر الذهب اليوم الخميس 6-3-2025 في الصاغة

سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب حالة من التراجع الملحوظ في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025، ليسجل عيار 21 إلى 4,115 جنيهًا للبيع و4,090 جنيهًا للشراء، متراجعًا بمقدار 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في الصاغة

يستعرض “الموجز”، سعر الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,702.75 جنيهًا للبيع و4,674.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 11.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,311 جنيهًا للبيع و4,284.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10.5 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في الصاغة

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 4,115 جنيهًا للبيع و4,090 جنيهًا للشراء، متراجعًا بمقدار 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 18 ليسجل 3,527.25 جنيهًا للبيع و3,505.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 8.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,743.25 جنيهًا للبيع و2,726.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض 6.75 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في الصاغة

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم حوالي 2,351.5 جنيهًا للبيع و2,337.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا 5.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1,763.5 جنيهًا للبيع و1,752.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا 4.25 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 32,920 جنيهًا للبيع و32,720 جنيهًا للشراء، منخفضًا 80 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًا ليصل إلى 2,901.78 دولارًا للبيع و2,901.51 دولارًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 2 دولار.

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