أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8 مارس 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8 مارس 2025 ارتفاعًا طفيفًا في مختلف الأعيرة، حيث سجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي زيادة قدرها 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، يأتي هذا الارتفاع في ظل حالة من الاستقرار النسبي بأسواق الذهب العالمية والمحلية، مع تذبذب طفيف في الأسعار بسبب تحركات العرض والطلب.

ويبين الموجز اسعار الذهب اليوم في السوق المحلي والعالمي

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

يُعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بين المشترين في مصر، نظرًا لتوازنه بين النقاء والسعر المناسب مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل سعره اليوم:

سعر البيع: 4130 جنيهًا للجرام.

سعر الشراء: 4110 جنيهات للجرام.

التغير: 5 جنيهات صعودًا.



أسعار الذهب عيار 24 وعيار 22 اليوم

يعتبر الذهب عيار 24 هو الأكثر نقاءً ويستخدم في صناعة السبائك، بينما يلقى الذهب عيار 22 رواجًا في بعض المشغولات الذهبية الفاخرة. وسجلت أسعارهما اليوم:

عيار 24:

بيع: 4720 جنيهًا للجرام.

شراء: 4697.25 جنيهًا للجرام.

التغير: 5.75 جنيه صعودًا.



عيار 22:

بيع: 4326.75 جنيهًا للجرام.

شراء: 4305.75 جنيهًا للجرام.

التغير: 5.25 جنيه صعودًا.

أسعار الذهب عيار 18 وعيار 14 اليوم

يعد الذهب عيار 18 خيارًا مثاليًا لمحبي المجوهرات ذات التصميمات العصرية، بينما يعد الذهب عيار 14 اقتصاديًا مقارنةً بالأعيرة الأخرى. وجاءت أسعارهما اليوم كما يلي:

عيار 18:

بيع: 3540 جنيهًا للجرام.

شراء: 3522.75 جنيهًا للجرام.

التغير: 4.25 جنيه صعودًا.



عيار 14:

بيع: 2753.25 جنيهًا للجرام.

شراء: 2740 جنيهًا للجرام.

التغير: 3.25 جنيه صعودًا.

أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم

يعد الجنيه الذهب والسبائك من الخيارات المفضلة للاستثمار في الذهب نظرًا لقيمتهما العالية مقارنة بالمشغولات الذهبية. وجاءت الأسعار كالتالي:

نصف جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 19175 جنيهًا.

نصف جنيه ذهب عيار 21 (BTC): 17805 جنيهًا.

سبيكة ذهب عيار 24 (BTC): 25615 جنيهًا.



سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

تأثرت أسعار الذهب في السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية، حيث سجلت الأوقية (الأونصة) اليوم:

سعر البيع: 2919.21 دولارًا.

سعر الشراء: 2918.92 دولارًا.



عوامل مؤثرة في أسعار الذهب اليوم

تتحرك أسعار الذهب يوميًا بناءً على عدة عوامل، أبرزها:

1. الأسعار العالمية: حيث يتأثر الذهب في مصر بتحركات السوق العالمية وسعر الدولار.



2. العرض والطلب: يزداد الطلب على الذهب في المناسبات والأعياد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.



3. السياسات النقدية: تؤثر قرارات البنوك المركزية، خاصة الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الذهب عالميًا.

نصائح قبل شراء الذهب

متابعة الأسعار يوميًا لاختيار الوقت المناسب للشراء.

التأكد من شراء الذهب من محلات موثوقة والحصول على فاتورة ضريبية معتمدة.

مراعاة قيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر.



بهذا يكون الذهب قد سجل اليوم ارتفاعًا طفيفًا في مختلف الأعيرة، وسط توقعات بمزيد من التغيرات خلال الأيام المقبلة بناءً على تحركات السوق المحلية والعالمية.

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