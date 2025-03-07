سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7-3-2025.. وصل كام؟

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الريال السعودي, الذي شهد حالة من الاستقرار التام في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 7 مارس 2025، تزامنًا مع العطلة الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

تنشر جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.52 جنيهًا للشراء و13.54 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.50 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي (AIB) إلى 13.49 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

حقق سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي (AIB) 13.49 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 13.49 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 13.48 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

وصل سعر الريال السعودي في بنك CIB إلى 13.47 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.47 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.45 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.45 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 13.45 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 13.44 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول 13.43 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.42 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) إلى 13.41 جنيهًا للشراء و13.54 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.41 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي في بنك SAIB 13.30 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي إلى 13.11 جنيهًا للشراء و13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.05 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

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