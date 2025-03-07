استقرار سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 مارس 2025 في البنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية مع بداية التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المختلفة، ويعكس هذا الاستقرار التوازن بين العرض والطلب على العملة السعودية في السوق المصرفي المصري، خاصة مع اقتراب موسم العمرة وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية.

ويبين الموجز في التقرير التالي سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الريال السعودي اليوم عند 13.43 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع، ما يجعله السعر المرجعي الذي تعتمد عليه البنوك المحلية في تحديد أسعار الصرف. ويتم تحديث هذه الأسعار يوميًا وفقًا لآليات السوق والعرض والطلب.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، 13.45 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، ويُعرف البنك الأهلي بأسعاره المستقرة التي تعكس التوجه العام للسوق.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

تطابقت أسعار الريال السعودي في بنك مصر مع أسعار البنك الأهلي، حيث بلغ 13.45 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، ويُعد بنك مصر من البنوك الكبرى التي تلعب دورًا مهمًا في استقرار سوق الصرف.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

شهد البنك التجاري الدولي (CIB)، وهو من البنوك الخاصة الرائدة، ارتفاعًا طفيفًا في سعر الشراء، حيث بلغ 13.47 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء بين البنوك التي تم رصدها اليوم، حيث بلغ 13.51 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع، ما يشير إلى زيادة الطلب على العملة السعودية لديه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.44 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا مع فروقات طفيفة في أسعار البيع والشراء مقارنة بالبنوك الأخرى.

سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات

جاءت أسعار الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات عند 13.41 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع، ليكون بذلك من بين البنوك التي تقدم أقل سعر شراء للعملة السعودية.

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