سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6-3-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025، مسجلًا في البنك المركزي المصري 13.4946 جنيهًا للشراء و13.5322 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك، تزامنا مع آداء عمرة رمضان .

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.5141 جنيهًا للشراء و13.5399 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 13.5095 جنيهًا للشراء و13.5362 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي (AIB) 13.4961 جنيهًا للشراء و13.5224 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.4946 جنيهًا للشراء و13.5322 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

استقر سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي (AIB) عند 13.491 جنيهًا للشراء و13.5373 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) 13.4735 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.4699 جنيهًا للشراء و13.5224 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي عند 13.4699 جنيهًا للشراء و13.4965 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 13.46 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.4523 جنيهًا للشراء و13.5418 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 13.4492 جنيهًا للشراء و13.5228 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.4492 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 13.4286 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند 13.42 جنيهًا للشراء و13.4949 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.4119 جنيهًا للشراء و13.5255 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) 13.4082 جنيهًا للشراء و13.5393 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

استقر سعر الريال السعودي في بنك SAIB عند 13.30 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 13.1169 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.0525 جنيهًا للشراء و13.5253 جنيهًا للبيع.

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