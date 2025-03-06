سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الخميس 6 مارس 2025

سعر الريال السعودي.. شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تحركات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ سجل ارتفاعًا في بعض البنوك المحلية، بينما استقر في أخرى. ورغم تفاوت الأسعار بين البنوك، إلا أنها ظلت متقاربة في عمليات الشراء والبيع، في ظل متابعة الأسواق للتغيرات الاقتصادية والمؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

تحسن في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك



كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، حيث بلغ 437.26 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 265.89 مليار جنيه في ديسمبر 2024.

ويعد هذا التحسن مؤشرًا إيجابيًا يعكس تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، ما قد يؤثر على استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

سعر الريال السعودي

يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية كان قد حقق فائضًا غير مسبوق في مايو الماضي، مسجلًا 676.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 174.385 مليار جنيه في أبريل 2024، مما يعكس تطورات إيجابية في القطاع المصرفي المصري.

تراجع نقود الاحتياطي "MO"



بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، فقد شهدت نقود الاحتياطي (MO) انخفاضًا لتصل إلى 2.19 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 2.243 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

وتعد هذه السيولة النقدية من أهم المؤشرات التي تعكس السياسة النقدية وتأثيراتها على السوق المحلية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية



فيما يلي يستعرض الموجز سعر الريال السعودي في عدد من البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025

البنوك التي شهدت استقرارًا في سعر الريال السعودي:



بنك التعمير والإسكان: 13.46 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 13.43 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.

بنك البركة: 13.43 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 13.50 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع.

ميد بنك: 13.46 جنيه للشراء، 13.54 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 13.41 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع.



البنوك التي سجلت ارتفاعًا في سعر الريال السعودي



بنك فيصل الإسلامي: 13.45 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.45 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.45 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد: 13.50 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.

البنوك التي سجلت أدنى سعر للريال السعودي:

بنك أبوظبي الأول: 13.41 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع.





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