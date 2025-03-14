سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 14-3-2025.. المعدن الأصفر

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14 مارس 2025, ليسجل جرام الذهب عيار 21 , الأكثر تداولًا, نحو 4,215 جنيهًا للبيع و4,190 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الجمعة 14 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,817.25 جنيهًا للبيع و4,788.5 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,415.75 جنيهًا للبيع و4,389.5 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 5.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 21 عند 4,215 جنيهًا للبيع و4,190 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3,612.75 جنيهًا للبيع و3,591.5 جنيهًا للشراء، بزيادة 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2,810 جنيهًا للبيع و2,793.25 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 12 حوالي 2,408.5 جنيهًا للبيع و2,394.25 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 2.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1,806.5 جنيهًا للبيع و1,795.75 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت 2.25 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 33,720 جنيهًا للبيع و33,520 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2,990.19 دولارًا للبيع و2,989.9 دولارًا للشراء، محققًا ارتفاعًا بقيمة 0.25 دولار.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 4,950 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,280 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات: 24,395 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات: 48,780 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب نصف أونصة: 75,835 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 20 جرامًا: 97,520 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب أونصة: 151,580 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 50 جرامًا: 243,600 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 487,100 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 250 جرامًا: 1,213,375 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 500 جرام: 2,426,000 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,850,000 جنيهًا

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