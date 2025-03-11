فرصة متتعوضش.. أسعار سبائك الذهب اليوم بختام التعاملات

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم بختام التعاملات في السوق المصري تراجعًا طفيفًا، مع تسجيل انخفاضات ملحوظة في مختلف الأوزان، ما يعكس تحركات الأسواق العالمية وتأثيراتها على السوق المحلي.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وفيما يلي نرصد لكم عبر الموجز أسعار سبائك الذهب اليوم بختام التعاملات، الثلاثاء 11 مارس 2025، وفقًا لأحدث الأسعار المسجلة:

أسعار سبائك الذهب اليوم بختام التعاملات

وتأتي أسعار سبائك الذهب اليوم بختام التعاملات على النحو التالي:

أونصة ذهب (31.10 جرام): 148,524.71 جنيه

سبيكة ذهب 1 كيلو: 4,751,714.29 جنيه

سبيكة ذهب 500 جرام: 2,376,857.14 جنيه

سبيكة ذهب 250 جرام: 1,188,428.57 جنيه

سبيكة ذهب 100 جرام: 478,371.43 جنيه

سبيكة ذهب 50 جرام: 239,285.71 جنيه

سبيكة ذهب 25 جرام: 119,405.36 جنيه

سبيكة ذهب 20 جرام: 95,524.29 جنيه

سبيكة ذهب 15.55 جرام: 74,270.13 جنيه

سبيكة ذهب 10 جرام: 47,772.14 جنيه

سبيكة ذهب 5 جرام: 23,888.57 جنيه

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 11,996.79 جنيه

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,844.71 جنيه

سبيكة ذهب 0.5 جرام: 2,488.86 جنيه

سبيكة ذهب 0.25 جرام: 1,314.43 جنيه

أسعار العملات الذهبية

وبجانب أسعار سبائك الذهب اليوم بختام التعاملات ننقل لكم أيضًا أسعار العملات الذهبية وهي كالتالي:

جنيه ذهب عيار 21 (8 جرام): 33,404.00 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 (4 جرام): 16,716.00 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 (2 جرام): 8,362.00 جنيه

تشير هذه التراجعات الطفيفة إلى استمرار تأثر السوق المحلي بتحركات الأسعار العالمية للذهب، حيث يُعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في ظل التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب في مصر اليوم وفقًا لآخر تحديث من منصة جولد بيليون

عيار 24: سجل سعر الشراء 4714 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 4691 جنيهًا.

عيار 22: بلغ سعر الشراء 4321 جنيهًا، وسعر البيع 4300 جنيهًا.

عيار 21: استقر سعر الشراء عند 4125 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع 4105 جنيهًا.

عيار 18: وصل سعر الشراء إلى 3536 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 3519 جنيهًا.

عيار 14: بلغ سعر الشراء 2750 جنيهًا، وسعر البيع 2736 جنيهًا.

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