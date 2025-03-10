أسعار الذهب في السعودية تتراجع من جديد.. هل هو الوقت المناسب للشراء؟

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 10 مارس 2025 انخفاضًا طفيفًا، متأثرة بالتراجع العالمي في أسعار المعدن النفيس، حيث تراجع سعر أونصة الذهب في التعاملات العالمية إلى 2899.58 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 17.27 دولارًا مقارنة بتعاملات اليوم السابق، ما انعكس على أسعار الذهب في السوق المحلية، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 349.59 ريالًا (ما يعادل 93.22 دولارًا)، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 320.46 ريالًا (ما يعادل 85.46 دولارًا).

أما الذهب عيار 21 – الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق السعودي – فقد سجل 305.89 ريالًا (ما يعادل 81.57 دولارًا)، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 262.19 ريالًا (ما يعادل 69.92 دولارًا).

أما بالنسبة للذهب منخفض العيار، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 203.93 ريالًا (ما يعادل 54.38 دولارًا)، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للراغبين في اقتناء الذهب بأسعار أقل.

سعر أونصة الذهب

وفيما يتعلق بتعاملات أونصة الذهب داخل السوق السعودية، سجل سعر الأونصة للبيع نحو 10,873.43 ريالًا (ما يعادل 2899.58 دولارًا)، بينما بلغ سعرها للشراء نحو 10,877.18 ريالًا (ما يعادل 2900.58 دولارًا).

ويأتي هذا التراجع في أسعار الذهب تأثرًا بحركة الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار المعدن الأصفر انخفاضًا بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي وتحسن عائدات السندات الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى تقليل إقبالهم على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب

كما تعد التطورات الاقتصادية العالمية عاملًا مهمًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب، حيث تؤثر بيانات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية بشكل مباشر على قرارات المستثمرين.

ويحرص المتعاملون في السوق السعودي على متابعة تغيرات أسعار الذهب بشكل مستمر نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة البيع والشراء، خاصةً في ظل ارتباط الذهب بالمناسبات الاجتماعية والاستثمار في المملكة، ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التذبذب خلال الفترة المقبلة مع استمرار تأثر الأسواق بالأوضاع الاقتصادية العالمية.

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