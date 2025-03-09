سعر الذهب الآن في منتصف تعاملات اليوم الأحد 9-3-2025.. الاستقرار يخيم

سعر الذهب الآن.. يتطلع الكثير من المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى متابعة آخر تحديثات سعر الذهب، الذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ في منتصف تعاملات اليوم الأحد 9 مارس 2025، عقب آخر تراجع له في مستهل التعاملات.

سعر الذهب الآن

ينشر “الموجز”، سعر الذهب الآن في منتصف تعاملات اليوم الأحد 9 مارس 2025، وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4,708.5 جنيهًا للبيع و4,685.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,316.25 جنيهًا للبيع و4,295.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4,120 جنيهًا للبيع و4,100 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 18 عند 3,531.5 جنيهًا للبيع و3,514.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2,746.75 جنيهًا للبيع و2,733.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2,354.25 جنيهًا للبيع و2,342.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1,765.75 جنيهًا للبيع و1,757.25 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 32,960 جنيهًا للبيع و32,800 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا

بلغ سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية 2,909.65 دولارًا للبيع و2,909.22 دولارًا للشراء.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في البورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل الأوقية مكاسب بنسبة 1.8%، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وضعف أداء الدولار, بينما استقرت الأسعار في الأسواق المحلية المصرية, وفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

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