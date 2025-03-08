تراجع أسعار الذهب اليوم السبت خلال التعاملات المسائية وانخفاض عالمي طفيف

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم تراجعًا طفيفًا، متأثرة بانخفاض الأسعار عالميًا وسط هدوء التوترات التجارية وتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب والمشغولات الذهبية وفقًا لآخر تحديث وتنقله عبر الموجز.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 سجل 4685.75 جنيه للشراء و4708.5 جنيه للبيع.

عيار 22 سجل 4295.25 جنيه للشراء و4316.25 جنيه للبيع.

عيار 21 سجل 4100 جنيه للشراء و4120 جنيه للبيع.

عيار 18 سجل 3514.25 جنيه للشراء و3531.5 جنيه للبيع.

عيار 14 سجل 2733.25 جنيه للشراء و2746.75 جنيه للبيع.

عيار 12 سجل 2342.75 جنيه للشراء و2354.25 جنيه للبيع.

عيار 9 سجل 1757.25 جنيه للشراء و1765.75 جنيه للبيع.

أسعار المشغولات الذهبية:

نصف جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي سجل 19,135 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي سجل 36,980 جنيه.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من BTC سجل 17,765 جنيه.

جنيه ذهب عيار 21 من BTC سجل 32,960 جنيه للشراء و32,800 جنيه للبيع.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد سجل 17,870 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من BTC (وزن 100 جرام) سجلت 25,550 جنيه.

سبيكة ذهب عيار 24 من BTC (وزن 10 جرامات) سجلت 5,235 جنيه.

كوليه ذهب عيار 18 سجل 7,550 جنيه.

خاتم ذهب عيار 18 من لازوردي سجل 23,020 جنيه.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام: 4,865 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام: 12,065 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 5 جرامات: 23,970 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات: 47,930 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب نصف أونصة (15.55 جرامًا): 74,515 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 20 جرامًا: 95,820 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب أونصة (31.1 جرامًا): 148,940 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 50 جرامًا: 239,350 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 100 جرام: 478,600 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 250 جرامًا: 1,192,125 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 500 جرام: 2,383,500 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 1000 جرام: 4,765,000 جنيهًا

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