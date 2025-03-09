أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 9 مارس 2025 بعد تراجعها الأخير

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 9 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات، وذلك بعد التراجع الذي سجله المعدن النفيس في الأيام الماضية، حيث فقد سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 70 جنيهًا، ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمستهلكين لحركة الأسعار في السوق المحلية والعالمية.

وفيما يلي يقدم الموجز آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 9 مارس 2025 نحو 4622.9 جنيه، ليحافظ على مستواه بعد الانخفاض الأخير.

سعر الذهب عيار 21

يعد عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، وقد استقر سعره اليوم عند 4045 جنيهًا، وهو السعر نفسه الذي سجله في ختام تعاملات أمس السبت.

سعر الذهب عيار 18

أما الذهب عيار 18، الذي يلقى رواجًا بين الشباب، فقد بلغ سعره اليوم 3467.2 جنيه للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 9 مارس 2025 نحو 32,360 جنيهًا، وهو ما يعكس استقرار أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت الأوقية اليوم 2847 دولارًا، حيث يترقب المستثمرون قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الأسواق المالية وسوق الذهب تحديدًا.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

يؤكد الخبراء أن أسعار الذهب في مصر والعالم تتأثر بعوامل عدة، أبرزها تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى الطلب المحلي على المعدن النفيس. وفي ظل التوترات الاقتصادية العالمية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للكثير من المستثمرين.

نصائح للراغبين في شراء الذهب

يُفضل متابعة الأسعار بشكل دوري قبل اتخاذ قرار الشراء.

شراء المشغولات الذهبية من أماكن موثوقة لضمان جودة العيار.

الاحتفاظ بالفواتير الرسمية عند الشراء لإثبات الملكية وضمان إمكانية البيع لاحقًا بسعر مناسب.

بهذا الاستقرار، تبقى أسعار الذهب في مصر تحت المراقبة المستمرة من قبل التجار والمستهلكين، في انتظار أي تطورات جديدة قد تؤثر على تحركات السوق خلال الأيام المقبلة.

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