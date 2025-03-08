سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-3-2025.. قبل عودة البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. كشفت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الريال السعودي, الذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم السبت 8 مارس 2025، تزامنًا مع العطلة الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

تنشر جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.5194 جنيهًا للشراء و13.5479 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.5002 جنيهًا للشراء و13.5377 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 13.4981 جنيهًا للشراء و13.5266 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 13.4936 جنيهًا للشراء و13.5399 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4919 جنيهًا للشراء و13.5211 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.4779 جنيهًا للشراء و13.5045 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 13.4735 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4726 جنيهًا للشراء و13.5266 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 13.4519 جنيهًا للشراء و13.5266 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4518 جنيهًا للشراء و13.5266 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.45 جنيهًا للشراء و13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.4436 جنيهًا للشراء و13.5338 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) عند 13.4119 جنيهًا للشراء و13.5266 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 13.4132 جنيهًا للشراء و13.5435 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1169 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0525 جنيهًا للشراء و13.5253 جنيهًا للبيع.

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