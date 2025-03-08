سعر الدولار اليوم السبت 8-3-2025.. قبل عودة البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم السبت 8 مارس 2025، مسجلًا في البنك المركزي المصري 50.6406 جنيهًا للشراء و50.7785 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 8 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.71 جنيهًا للشراء و50.81 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB 50.68 جنيهًا للشراء و50.78 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB

سجل سعر الدولار في بنك SAIB 50.65 جنيهًا للشراء و50.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 50.65 جنيهًا للشراء و50.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.65 جنيهًا للشراء و50.7095 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.6406 جنيهًا للشراء و50.7785 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.63 جنيهًا للشراء و50.73 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

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