سعر الدولار اليوم السبت 8 مارس 2025.. استقرار ملحوظ في الأسواق المصرفية

شهد سعر الدولار اليوم السبت 8 مارس 2025 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات، تزامنًا مع عطلة البنوك الرسمية، حيث لم تشهد الأسواق المصرفية أي تغييرات في أسعار الصرف مقارنة بالإغلاق السابق ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

استقرار الدولار وسط ترقب الأسواق

يواصل المتعاملون والمستثمرون متابعة تطورات سعر الدولار اليوم، وسط حالة من الترقب لأي تحركات جديدة مع استئناف العمل في البنوك خلال الأيام المقبلة. ويؤثر استقرار العملة الأمريكية بشكل مباشر على الأسواق، لا سيما أسعار السلع المستوردة، مما يجعل مراقبة سعر الدولار اليوم أمرًا ضروريًا للمواطنين والمستوردين.

تحركات المركزي المصري لضبط السوق

يسهم استقرار الدولار اليوم في الحفاظ على توازن السوق، مدعومًا بإجراءات البنك المركزي المصري لضبط السيولة والسيطرة على معدلات التضخ، وتحدد الأسعار وفقًا لمعدلات العرض والطلب داخل السوق الرسمي وشركات الصرافة.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 50.63 جنيه للشراء – 50.73 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.62 جنيه للشراء – 50.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.60 جنيه للشراء – 50.70 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 50.62 جنيه للشراء – 50.72 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 50.60 جنيه للشراء – 50.70 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 50.62 جنيه للشراء – 50.72 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء – 50.72 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 50.50 جنيه للشراء – 50.60 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 50.62 جنيه للشراء – 50.72 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 50.61 جنيه للشراء – 50.71 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 50.60 جنيه للشراء – 50.70 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 50.63 جنيه للشراء – 50.73 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.61 جنيه للشراء – 50.71 جنيه للبيع.

بنك HSBC مصر: 50.62 جنيه للشراء – 50.72 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.64 جنيه للشراء – 50.74 جنيه للبيع.



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