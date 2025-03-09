عاجل.. تراجع سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-3-2025
شهد سعر الذهب اليوم الأحد 9-3-2025 خلال تعاملاته الصباحية هبوط نسبي في أسعار الذهب ليصل لـ 5 جنيهات.
سعر الذهب اليوم
وخلال التالي، يقدم الموجز، فيما يلي سعر الذهب اليوم بالإضافة إلي أسعار السبائك الأحد الموافق 9 رمضان 2025، لآخر تحديث على موقع "أي صاغة".
سعر الذهب اليوم 9 رمضان
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2025
وصل سعر الذهب اليوم جرام عيار 18 اليوم إلى 3514.25جنيه للشراء، و 3531.5 جنيه للبيع، لينخفض سعره نحو 4.25 جنيه، وهو يعتبر المفضل بين الشباب والمستخدم في المشغولات ذات الطابع العصري.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025
بلغ سعر الذهب اليوم جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو وللبيع 4120 جنيهًا، و4100 جينهًا للشراء، ليسجل هبوط نحو 5 جنيهات.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2025
وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 4685.75جنيه للشراء وللبيع 4708.5 جنيه، ليسجل هبوط نحو 5.75 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2025
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 2746.75 جنيهًا للبيع، و2733.25 جنيه للشراء، بانخفاض وصل نحو 3.25 جنيه.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الأحد الموافق 9 رمضان 32960 جنيهًا للبيع، و32960 جنيهًا للشراء، بهبوط وصل إلى 40 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم في مصر والسبائك
- سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 1 جرام: 4895 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 2.5 جرام: 12050 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرامات: 23936 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرامات: 47862 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 31 جرامًا: 148726 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 50 جرامًا: 244750 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 100 جرام: 489500 جنيه.
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