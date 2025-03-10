استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية الاثنين 10 مارس 2025
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين 10 مارس 2025 تراجعًا ملحوظًا على مستوى جميع الأعيرة، متأثرة بحركة الأسواق العالمية وتقلبات العرض والطلب، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.
أسعار الذهب في مصر
سجل الذهب عيار 24 نحو 4697.25 جنيه للبيع و4674.25 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 11.5 جنيه. كما انخفض سعر الذهب عيار 22 ليصل إلى 4305.75 جنيه للبيع و4284.75 جنيه للشراء، مسجلًا تراجعًا بقيمة 10.5 جنيه.
وفيما يخص الذهب الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل الذهب عيار 21 سعر 4110 جنيه للبيع و4090 جنيه للشراء، متراجعًا بمقدار 10 جنيهات.
أما الذهب عيار 18 فقد سجل 3522.75 جنيه للبيع و3505.75 جنيه للشراء، بتراجع بلغ 8.5 جنيه، بينما سجل عيار 14 نحو 2740 جنيه للبيع و2726.75 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 6.75 جنيه.
كذلك شهد الذهب عيار 12 انخفاضًا ليبلغ 2348.5 جنيه للبيع و2337.25 جنيه للشراء، بتراجع 5.75 جنيه.
وسجل الذهب عيار 9 نحو 1761.5 جنيه للبيع و1752.75 جنيه للشراء، بانخفاض بلغ 4.25 جنيه.
أما بالنسبة للمنتجات الذهبية الأخرى، فقد تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 32,880 جنيه للبيع و32,720 جنيه للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهًا.
كما سجلت سبيكة الذهب عيار 24 بوزن 100 جرام من بي تي سي (BTC) نحو 25,490 جنيه للبيع و25,220 جنيه للشراء.
في حين بلغ سعر نصف الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي (BTC) نحو 17,720 جنيه.
أسعار الذهب عالميًا
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الذهب بشكل طفيف لتسجل 2907.34 دولار للبيع و2907.05 دولار للشراء، محققة زيادة طفيفة بلغت 0.75 دولار، هذه التغيرات تأتي في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها السوق العالمي، ما يعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين الذين يتابعون عن كثب حركة أسعار الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التوترات الاقتصادية الراهنة.
أسعار سبائك الذهب اليوم
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام – 4,860 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام – 12,050 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 5 جرام – 23,940 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 10 جرام – 47,870 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب نصف أونصة – 74,420 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 20 جرام – 95,700 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب أونصة – 148,750 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 50 جرام – 239,050 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام – 478,000 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 250 جرام – 1,190,625 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 500 جرام – 2,380,500 جنيهًا
- سعر سبيكة الذهب 1000 جرام (كيلو ذهب) – 4,759,000 جنيهًا
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