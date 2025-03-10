تراجع أسعار سبائك الذهب.. كم سعر سبيكة الذهب 5 جرام؟

أسعار سبائك الذهب اليوم.. يبحث الكثير من الناس عبر محركات البحث عن أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 10 مارس 2025, والتي شهدت حالة من التراجع تزامنًا مع تراجع الذهب محليًا وعالميًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 10 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”, كالتالي:

سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام 4,855 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 12,035 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات إلى 23,910 جنيهًا.

حقق سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 47,810 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب نصف أونصة (15.55 جرام) 74,330 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا 95,580 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب أونصة (31.1 جرام) إلى 148,565 جنيهًا.

حقق سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا 238,750 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام 477,400 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب العشرة تولة 555,430 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا إلى 1,189,125 جنيهًا.

حقق سعر سبيكة الذهب 500 جرام 2,377,500 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 1000 جرام (1 كجم) 4,753,000 جنيهًا.

سعر الذهب الآن

شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين حالة من التراجع على الصعيدين المحلي والعالمي, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4,697.25 جنيهًا للبيع و4,674.25 جنيهًا للشراء، بانخفاض 11.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر الذهب عيار 22 إلى 4,305.75 جنيهًا للبيع و4,284.75 جنيهًا للشراء، متراجعًا 10.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

هبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4,110 جنيهًا للبيع و4,090 جنيهًا للشراء، بانخفاض 10 جنيهات.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 تراجعًا إلى 3,522.75 جنيهًا للبيع و3,505.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض 8.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 2,740 جنيهًا للبيع و2,726.75 جنيهًا للشراء، متراجعًا 6.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

انخفض سعر الذهب عيار 12 إلى 2,348.5 جنيهًا للبيع و2,337.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا 5.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9

تراجع سعر الذهب عيار 9 إلى 1,761.5 جنيهًا للبيع و1,752.75 جنيهًا للشراء، بانخفاض 4.25 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 32,880 جنيهًا للبيع و32,720 جنيهًا للشراء، متراجعًا 80 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجل سعر أوقية الذهب 2,898.51 دولارًا للبيع و2,898.22 دولارًا للشراء، بتراجع 2 دولار.

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