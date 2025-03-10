عاجل.. ارتفاع سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 10-3-2025.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب والسبائك اليوم.. يتطلع الكثير من المقبلين على الزواج والمستثمرين إلى متابعة آخر تحديثات سعر الذهب والسبائك، الذي شهد حالة من الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025.

سعر الذهب اليوم

ينشر “الموجز”، سعر الذهب والسبائك في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025، وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,708.5 جنيهًا للبيع و4,685.75 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,316.25 جنيهًا للبيع و4,295.25 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5.25 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,120 جنيهًا للبيع و4,100 جنيهًا للشراء، محققًا ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 18 ليسجل 3,531.5 جنيهًا للبيع و3,514.25 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت 4.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2,746.75 جنيهًا للبيع و2,733.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3.25 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 حوالي 2,354.25 جنيهًا للبيع و2,342.75 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 2.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1,765.75 جنيهًا للبيع و1,757.25 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 2.25 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 32,960 جنيهًا للبيع و32,800 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر الأوقية عالميًا نحو 2,913.47 دولارًا للبيع و2,913.18 دولارًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 0.25 دولارًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام – 4,860 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام – 12,050 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 5 جرام – 23,940 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 10 جرام – 47,870 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب نصف أونصة – 74,420 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 20 جرام – 95,700 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب أونصة – 148,750 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 50 جرام – 239,050 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 100 جرام – 478,000 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 250 جرام – 1,190,625 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 500 جرام – 2,380,500 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام (كيلو ذهب) – 4,759,000 جنيهًا

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