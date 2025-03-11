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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

ارتفاع سعر الذهب الآن في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 11-3-2025

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب الآن حالة من الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، ليسجل الجرام عيار 21 إلى 4,120 جنيهًا للبيع و4,100 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب الآن

يستعرض “الموجز”، سعر الذهب الآن في منتصف تعاملات اليوم الخميس 11 مارس 2025, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

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سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4,708.5 جنيهًا للبيع و4,685.75 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 4,316.25 جنيهًا للبيع و4,295.25 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة قدرها 5.25 جنيهات.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4,120 جنيهًا للبيع و4,100 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3,531.5 جنيهًا للبيع و3,514.25 جنيهًا للشراء، بزيادة بلغت 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 2,746.75 جنيهًا للبيع و2,733.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3.25 جنيهات.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2,354.25 جنيهًا للبيع و2,342.75 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1,765.75 جنيهًا للبيع و1,757.25 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 2.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 32,960 جنيهًا للبيع و32,800 جنيهًا للشراء، مسجلًا زيادة قدرها 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

تراجع سعر أوقية الذهب عالميًا، ليصل إلى 2,909.28 دولارًا للبيع و2,908.99 دولارًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0.75 دولارًا.

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