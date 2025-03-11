استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

يواصل سعر الذهب في مصر استقراره خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، دون تغييرات كبيرة مقارنة بالأسعار المسجلة في الأيام الماضية. ويهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب، سواء المستثمرين أو المقبلين على الزواج، نظرًا لتأثيره المباشر على الأسواق المحلية والعالمية.

ويستعرض موقع الموجز في السطور التالية أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر التحديثات في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق نحو 4110 جنيهات للبيع، و4090 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

سعر الذهب عيار 24: سجل 4697.25 جنيهًا للبيع، و4674.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22: بلغ 4305.75 جنيه للبيع، و4284.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21: استقر عند 4110 جنيهات للبيع، و4090 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 3522.75 جنيهًا للبيع، و3505.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: سجل 2740 جنيهًا للبيع، و2726.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12: بلغ 2348.5 جنيه للبيع، و2337.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9: وصل إلى 1761.5 جنيه للبيع، و1752.75 جنيه للشراء.



سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب: سجل 32880 جنيهًا للبيع، و32720 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا: بلغ 2903.52 دولار للبيع، و2903.23 دولار للشراء.



استقرار الذهب وسط ترقب الأسواق

يشهد سوق الذهب حالة من الاستقرار في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس عالميًا، إلى جانب تحركات سعر الدولار التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في نطاقها الحالي ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في الأسواق العالمية.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

هناك عدة عوامل تتحكم في أسعار الذهب محليًا وعالميًا، أبرزها:

1. أسعار الفائدة: تؤثر على جاذبية الذهب كأداة استثمارية مقارنة بالأصول الأخرى.



2. أسعار الدولار: العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تجعل أي تغير في العملة الأمريكية ينعكس على أسعار الذهب.



3. العرض والطلب: زيادة الطلب على الذهب في المناسبات والأعياد ترفع الأسعار.



4. التطورات الاقتصادية والسياسية: أي توترات عالمية قد تدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يرى خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب قد تشهد بعض التغيرات خلال الأيام القادمة وفقًا لحركة السوق العالمية، لذلك ينصح بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار قبل اتخاذ أي قرارات شرائية أو استثمارية.

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