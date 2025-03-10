سعر الدولار اليوم الاثنين 10-3-2025 في البنوك.. البنك الأهلي بكام؟

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025، مسجلًا في البنك الأهلي المصري إلى 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 10 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.6405 جنيهًا للشراء و50.7405 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.63 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB إلى 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك CIB 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB إلى 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK إلى 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولاراليوم في بنك قناة السويس إلى 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.5719 جنيهًا للشراء و50.7091 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة إلى 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

اقرأ أيضًا: