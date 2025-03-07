سعر الدولار اليوم الجمعة 7 مارس 2025.. في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الجمعة 7 مارس 2025، يعتبر متابعة سعر الدولار من الأمور المهمة سواء للشركات أو الأفراد أو حتى الحكومات وذلك لعدة أسباب ولعل من أهمها هو تأثير الدولار بشكل مباشر على الاقتصاد.

الدولار

سعر الدولار اليوم الجمعة 7 مارس 2025، ويستعرض الموجز في السطور التالية سعر الدولار وذلك حرصًا منه على تقديم كل ما يهم القراء.

سعر الدولار اليوم الجمعة 7 مارس 2025، ويختلف سعر الدولار في البنوك عن بعضها لبعض بفوارق بسيطة وكذلك السوق السوداء، وإليكم قائمة بأسعار الدولار في البنوك المصرية.

ما هي أسعار الدولار في البنوك المصرية؟

- بنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار اليوم 50.73 جنية للشراء و50.63 جنية للبيع.

- بنك مصر: سجل سعر الدولار اليوم 50.73 جنية للشراء و50.63 جنية للبيع.

- بنك القاهرة: سجل سعر الدولار اليوم 50.73 جنية للشراء و50.63 جنية للبيع.

- مصرف أبو ظبى الإسلامي: سجل سعر الدولار اليوم 50.81 جنية للشراء و50.71 جنية للبيع.

- بنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار اليوم 50.72 جنية للشراء و50.62 جنية للبيع.

- بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار اليوم 50.73 جنية للشراء و50.63 جنية للبيع.

- بنك الأهلي القطري: سجل سعر الدولار اليوم 50.73 جنية للشراء و50.63 جنية للبيع.

- بنك أجريكول: سجل سعر الدولار اليوم 50.72 جنية للشراء و50.62 جنية للبيع.

- بنك البركة: سجل سعر الدولار اليوم 50.73 جنية للشراء و50.63 جنية للبيع.

- بنك المصري الخليجي: سجل سعر الدولار اليوم 50.75 جنية للشراء و50.65 جنية للبيع.

- مصرف المتحد: سجل سعر الدولار اليوم 50.72 جنية للشراء و50.62 جنية للبيع.

- بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدولار اليوم 50.73 جنية للشراء و50.63 جنية للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 6 مارس هذه الأسعار:

- سجلت قيمة 1 دولار اليوم 50.58 جنيه مصري.

- سجلت قيمة 10 دولار اليوم 505.8 جنيه مصري.

- سجلت قيمة 50 دولار اليوم 2,529 جنيه مصري.

- سجلت قيمة 100 دولار اليوم 5,058 جنيه مصري.

- سجلت قيمة 200 دولار اليوم 10,116 جنيه مصري.

- سجلت قيمة 300 دولار اليوم 15,174 جنيه مصري.

- سجلت قيمة 500 دولار اليوم 25,290 جنيه مصري.



- سجلت قيمة700 دولار اليوم 35,406 جنيه مصري.

- سجلت قيمة1000 دولار اليوم 50,580 جنيه مصري.

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