عاجل| ارتفاع أسعار العملات اليوم الخميس بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025،داخل البنوك المصرية والسوق المصرفي، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين.

وجاء صعود أسعار العملات اليوم في ظل تغيّرات مستمرة بعوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية التي تلقي بظلالها على الأسواق المالية العالمية.

أسعار العملات اليوم

وفيما يتعلق بأسعار العملات اليوم الأجنبية فقد سجل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني زيادات متفاوتة أمام الجنيه المصري، مع استمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار الصرف.

كما تأثرت العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي بحركة الأسواق، خاصة مع زيادة الطلب على النقد الأجنبي من قبل المستوردين والمستثمرين.

ويراقب خبراء الاقتصاد أي تحركات جديدة للبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية التي تهدف إلى ضبط استقرار سوق الصرف وأسعار العملات اليوم، كما يتابع المواطنون والمستوردون تأثير هذه الارتفاعات على أسعار السلع المستوردة، في ظل التغيرات المستمرة بأسواق المال العالمية.

أسعار العملات اليوم

الموجز يعرض لكم عبر النقاط التالية آخر تحديث طرأ على أسعار العملات اليوم بعد ارتفاعها بختام تعاملات الخميس الموافق 6-3-2025، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.64 جنيه، وسعر البيع 50.78 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وزاد سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي، إذ سجل الشراء 54.65 جنيه، والبيع عند 54.81 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وصعد مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.50 جنيه، والبيع عند 13.54 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وقفز سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.79 جنيه، والبيع عند 13.83 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم، إذ سجل الشراء عند 164.27 جنيه، فيما جاء البيع 164.83 جنيه.

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