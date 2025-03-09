سعر الدولار اليوم الأحد 9 مارس 2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك
يهتم العديد من المسافرين للخارج معرفة سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 9-3- 2025 مقابل الجنيه المصري اليوم 9 رمضان، حيث سجل سعر الدولار خلال تعاملاته حالة من الاستقرارالنسبي ويباع في البنك المركزي المصري بـ 50.75، وللشراء 50.61.
سعر الدولار اليوم
وخلال التالي، يقدم الموجز، سعر الدولار اليوم 9 رمضان 2025 مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
- سعر الدولار اليوم للشراء في البنك الأهلي المصري: 50.63 جنيه
- سعر الدولار اليوم للبيع في البنك الأهلي المصري: 50.73 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
- سعر الدولار اليوم للشراء في بنك مصر: 50.63 جنيه
- سعر الدولار اليوم للبيع في بنك مصر: 50.73 جنيه
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB):
- سعر الدولار اليوم للشراء في البنك التجاري الدولي: 50.63 جنيه
- سعر الدولار اليوم للبيع في البنك التجاري الدولي: 50.73 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
- سعر الدولار اليوم للشراء في بنك الإسكندرية: 50.63 جنيه
- سعر الدولار اليوم للبيع في بنك الإسكندرية: 50.73 جنيه
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر الدولار اليوم للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.71 جنيه
- سعر الدولار اليوم للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.81 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك البركة
- سعر الدولار اليوم للشراء في بنك البركة: 50.63 جنيه
- سعر الدولار اليوم للبيع في بنك البركة: 50.73 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
- سعر الدولار اليوم للشراء في بنك قناة السويس: 50.63 جنيه
- سعر الدولار اليوم للبيع في بنك قناة السويس: 50.73 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول
- سعر الدولار اليوم للشراء في بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه
- سعر الدولار اليوم للبيع في بنك كريدي أجريكول: 50.72 جنيه
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