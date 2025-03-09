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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 مارس 2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 9 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث نرصده لكم عبر موقع الموجز

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

  • سعر الشراء: 50.779 جنيهًا.
  • سعر البيع: 50.641 جنيهًا.
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أفضل أسعار الدولار في البنوك المصرية

  • أفضل بنك للشراء: بنك الاستثمار العربي بسعر 50.78 جنيهًا.
  • أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك التنمية الصناعية، البنك الأهلي اليوناني بسعر 50.71 جنيهًا.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

  • البنك الأهلي المصري: شراء 50.73 جنيهًا | بيع 50.63 جنيهًا.
  • بنك مصر: شراء 50.73 جنيهًا | بيع 50.63 جنيهًا.
  • بنك القاهرة: شراء 50.73 جنيهًا | بيع 50.63 جنيهًا.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.72 جنيهًا | بيع 50.62 جنيهًا.
  • بنك الإسكندرية: شراء 50.73 جنيهًا | بيع 50.63 جنيهًا.
  • بنك الاستثمار العربي: شراء 50.78 جنيهًا | بيع 50.68 جنيهًا.
  • بنك التعمير والإسكان: شراء 50.77 جنيهًا | بيع 50.67 جنيهًا.
  • البنك المصري الخليجي: شراء 50.75 جنيهًا | بيع 50.65 جنيهًا.
  • بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 50.75 جنيهًا | بيع 50.65 جنيهًا.

سعر الدولار في السوق السوداء

  • سعر الشراء: 50.55 جنيهًا.
  • سعر البيع: 50.14 جنيهًا.

تحويل الدولار إلى الجنيه المصري وفقًا لسعر البنك المركزي

  • 1 دولار أمريكي = 50.78 جنيه مصري.
  • 5 دولارات = 253.89 جنيه مصري.
  • 10 دولارات = 507.79 جنيه مصري.
  • 50 دولارًا = 2,538.93 جنيه مصري.
  • 100 دولار = 5,077.85 جنيه مصري.
  • 500 دولار = 25,389.25 جنيه مصري.
  • 1000 دولار = 50,778.5 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري

اليورو: 54.65 جنيهًا للشراء و54.80 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني: 65.17 جنيهًا للشراء و65.37 جنيهًا للبيع.

الفرنك السويسري: 57.11 جنيهًا للشراء و57.27 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني: 6.98 جنيهًا للشراء و7.00 جنيهًا للبيع.

الكرونة الدنماركية: 7.32 جنيهًا للشراء و7.34 جنيهًا للبيع.

الدولار الكندي: 35.26 جنيهًا للشراء و35.36 جنيهًا للبيع.

الدولار الأسترالي: 32.02 جنيهًا للشراء و32.12 جنيهًا للبيع.

الين الياباني: 0.34 جنيهًا للشراء و0.34 جنيهًا للبيع.

الكرونة السويدية: 5.01 جنيهًا للشراء و5.02 جنيهًا للبيع.

الكرونة النرويجية: 4.65 جنيهًا للشراء و4.66 جنيهًا للبيع.

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