سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 مارس 2025

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 9 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث نرصده لكم عبر موقع الموجز.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 50.779 جنيهًا.

سعر البيع: 50.641 جنيهًا.

أفضل أسعار الدولار في البنوك المصرية

أفضل بنك للشراء: بنك الاستثمار العربي بسعر 50.78 جنيهًا.

أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك التنمية الصناعية، البنك الأهلي اليوناني بسعر 50.71 جنيهًا.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: شراء 50.73 جنيهًا | بيع 50.63 جنيهًا.

بنك مصر: شراء 50.73 جنيهًا | بيع 50.63 جنيهًا.

بنك القاهرة: شراء 50.73 جنيهًا | بيع 50.63 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.72 جنيهًا | بيع 50.62 جنيهًا.

بنك الإسكندرية: شراء 50.73 جنيهًا | بيع 50.63 جنيهًا.

بنك الاستثمار العربي: شراء 50.78 جنيهًا | بيع 50.68 جنيهًا.

بنك التعمير والإسكان: شراء 50.77 جنيهًا | بيع 50.67 جنيهًا.

البنك المصري الخليجي: شراء 50.75 جنيهًا | بيع 50.65 جنيهًا.

بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 50.75 جنيهًا | بيع 50.65 جنيهًا.

سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الشراء: 50.55 جنيهًا.

سعر البيع: 50.14 جنيهًا.

تحويل الدولار إلى الجنيه المصري وفقًا لسعر البنك المركزي

1 دولار أمريكي = 50.78 جنيه مصري.

5 دولارات = 253.89 جنيه مصري.

10 دولارات = 507.79 جنيه مصري.

50 دولارًا = 2,538.93 جنيه مصري.

100 دولار = 5,077.85 جنيه مصري.

500 دولار = 25,389.25 جنيه مصري.

1000 دولار = 50,778.5 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزي المصري

اليورو: 54.65 جنيهًا للشراء و54.80 جنيهًا للبيع.

الجنيه الإسترليني: 65.17 جنيهًا للشراء و65.37 جنيهًا للبيع.

الفرنك السويسري: 57.11 جنيهًا للشراء و57.27 جنيهًا للبيع.

اليوان الصيني: 6.98 جنيهًا للشراء و7.00 جنيهًا للبيع.

الكرونة الدنماركية: 7.32 جنيهًا للشراء و7.34 جنيهًا للبيع.

الدولار الكندي: 35.26 جنيهًا للشراء و35.36 جنيهًا للبيع.

الدولار الأسترالي: 32.02 جنيهًا للشراء و32.12 جنيهًا للبيع.

الين الياباني: 0.34 جنيهًا للشراء و0.34 جنيهًا للبيع.

الكرونة السويدية: 5.01 جنيهًا للشراء و5.02 جنيهًا للبيع.

الكرونة النرويجية: 4.65 جنيهًا للشراء و4.66 جنيهًا للبيع.

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