عاجل| تراجع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الخضراء تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث انخفض أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك وشركات الصرافة، ما أثار اهتمام المتابعين والمستثمرين في سوق الصرف.

ويأتي هبوط سعر الدولار الآن في ظل تحركات الأسواق العالمية والتغيرات المستمرة في معدلات العرض والطلب على العملة الأمريكية.

سعر الدولار الآن

وخلال السطور التالية، سوف نعرض لكم سعر الدولار الآن في البنوك الذي شهد تراجعًا مقابل الجنيه، بمنتصف التعاملات بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

ويرجع المحللون انخفاض سعر الدولار الآن إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن التدفقات النقدية الأجنبية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، فضلاً عن استقرار الأوضاع الاقتصادية بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية.

كما يتزامن هذا التراجع مع ترقب الأسواق لاجتماعات البنك المركزي المقبلة، والتي قد تؤثر على سعر الصرف خلال الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة وفقًا لمستجدات السوق والعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.

الموجز يرصد لكم عبر النقاط التالية آخر التطورات التي وصل لها سعر الدولار الآن عقب تراجعه بمنتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-3-2025، في البنوك والمصارف الرسمية، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.58 جنيه للشراء، ونحو 50.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.58 جنيه للشراء، ونحو 50.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ونزل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.58 جنيه للشراء، ونحو 50.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وهبط سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.59 جنيه للشراء، ونحو 50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وتراجع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما ثبت سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.63 جنيه للشراء، ونحو 50.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وهبط سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.58 جنيه للشراء، ونحو 50.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

ونزل سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

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