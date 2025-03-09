سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9 مارس 2025 أمام الجنيه المصري

يشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تذبذبًا مستمرًا وفقًا لحركة العرض والطلب في البنوك والأسواق المالية، ويهتم الكثيرون بمتابعة أسعاره يوميًا، سواء لأغراض السفر أو التجارة أو التحويلات المالية

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9 مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.



سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.82جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.27جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.62جنيهاً للشراء، 163.53 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.71جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.76 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.91جنيهاً للشراء، 163.53جنيهاً للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.88جنيهاً للشراء، 160.98جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.70جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.96جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.451 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.984جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.79جنيهاً للشراء، والبيع 157.459 جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.67جنيهاً للشراء، والبيع 163.32جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم

في البنك المصري الخليجي نحو 164.78جنيهاً للشراء، والبيع 157.015 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.59جنيهاً للشراء، والبيع 153.394جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.083 جنيهاً للشراء، والبيع 155.141جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.622 جنيهاً، والبيع 164.17جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.69جنيهاً، بيع 164.23جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 168.20جنيهاً، والبيع 158جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.64 جنيهاً، والبيع 160.32جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.82جنيهاً، والبيع 164.27 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.82جنيهاً، بيع 164.27جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 164.36 جنيهاً والبيع 163.04جنيهاً

1 دينار كويتى 164.92 جنيه مصري

5 دينار كويتى 824.59 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,649.17 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,122.93 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,245.85 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,491.7 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,737.55 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,983.4 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,229.25 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,475.1 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,458.5 جنيه مصري

700 دينار كويتى 115,441.9 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,917 جنيه مصري.

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