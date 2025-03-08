سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر بمختلف البنوك .. بقى بكام؟

يشهد سعر الدينار الكويتي اليوم حالة من الاستقرار التام في مستهل تعاملات اليوم السبت 8 مارس، في ظل إجازة البنوك اليومية ليسجل في البنك الأهلي المصري 163.53 جنيهًا للشراء و164.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 8 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 164.27 جنيهًا للشراء و164.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB 164.23 جنيهًا للشراء و164.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB 164.16 جنيهًا للشراء و164.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 163.59 جنيهًا للشراء و164.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 163.53 جنيهًا للشراء و164.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 163.32 جنيهًا للشراء و164.67 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي 163.26 جنيهًا للشراء و164.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 162.93 جنيهًا للشراء و163.98 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB 161.98 جنيهًا للشراء و164.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 160.98 جنيهًا للشراء و164.88 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 160.32 جنيهًا للشراء و164.64 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي AIB 158.00 جنيهًا للشراء و168.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 157.96 جنيهًا للشراء و164.70 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 157.45 جنيهًا للشراء و164.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي 157.01 جنيهًا للشراء و164.78 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK 155.14 جنيهًا للشراء و165.08 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 153.39 جنيهًا للشراء و164.58 جنيهًا للبيع.

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